Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Бенуа Пулио (13-я минута), Оскар Клефбом (19), Дарнелл Нерс (23), Давид Дешарнэ (30), Патрик Марун (32), Райан Ньюджент-Хопкинс (53) и Конор Макдэвид (54). У «Далласа» единственный гол забил Бретт Ритчи (26).

Слепышев отдал шестую голевую передачу в сезоне, всего в активе 22-летнего форварда теперь девять очков (3+6) по системе «гол+пас» в 34-х матчах сезона-2016/17.

«Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 81 очко в 69 матчах. «Даллас» идет на 12-й строчке, имея в активе 64 очка после 69 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Эдмонтон» дома сыграет против «Бостона», в тот же день «Даллас» на выезде встретится с «Ванкувером».

В параллельном матче «Торонто» в гостях был разгромлен «Флоридой» (2:7). Голом в составе «Торонто» отметился российский нападающий Никита Сошников, для которого эта шайба стала пятой в текущем чемпионате. Всего на счету 23-летнего форварда теперь восемь очков (5+3) в 53 матчах.