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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29079857/
15 марта 2017, 8:21 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» крупно победил «Даллас» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в сезоне.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Бенуа Пулио (13-я минута), Оскар Клефбом (19), Дарнелл Нерс (23), Давид Дешарнэ (30), Патрик Марун (32), Райан Ньюджент-Хопкинс (53) и Конор Макдэвид (54). У «Далласа» единственный гол забил Бретт Ритчи (26).

Слепышев отдал шестую голевую передачу в сезоне, всего в активе 22-летнего форварда теперь девять очков (3+6) по системе «гол+пас» в 34-х матчах сезона-2016/17.

«Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 81 очко в 69 матчах. «Даллас» идет на 12-й строчке, имея в активе 64 очка после 69 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Эдмонтон» дома сыграет против «Бостона», в тот же день «Даллас» на выезде встретится с «Ванкувером».

В параллельном матче «Торонто» в гостях был разгромлен «Флоридой» (2:7). Голом в составе «Торонто» отметился российский нападающий Никита Сошников, для которого эта шайба стала пятой в текущем чемпионате. Всего на счету 23-летнего форварда теперь восемь очков (5+3) в 53 матчах.

15.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 7:1 Даллас Старз
(2:0, 3:1, 2:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Линди Рафф
Вратари
Кэм Тэлбот Антти Ниеми 31:29 (К. Лехтонен 31:29)
1-й период
Дэн Хэмьюс 06:15
12:12 Бенуа Пульо (З. Кассиан)
Йон Клингберг 17:03
18:01 Оскар Клефбом (М. Лучич, Л. Драйзайтль)
2-й период
22:06 Дарнелл Нерс
Бретт Ритчи (К. Маккензи, А. Крэкнелл) 25:42
29:30 Давид Деарне (А. Слепышев, А. Секера)
31:29 Патрик Марун (Л. Драйзайтль)
3-й период
47:45 Леон Драйзайтль
52:17 Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Эберле, М. Лучич)
54:00 Коннор Макдэвид (П. Марун, З. Кассиан)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Лучич (Эдмонтон Ойлерз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), П. Марун (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
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