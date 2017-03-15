Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29079724/
15 марта 2017, 7:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Сошникова не спас «Торонто» от разгрома в игре с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата НХД «Флорида Пантерз» на домашнем льду выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 7:2.

В матче регулярного чемпионата <span class=error>НХД</span> Флорида <span class=error>Пантерз</span> на домашнем льду выиграл у Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Лифс</span> со счётом 7:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде ворота гостей поразили Александр Барков, Колтон Севьюр и Джонатан Маршессо, на что «Торонто» ответил точным броском Леонида Комарова.

После перерыва Маршессо и Райлли Смит упрочили лидерство «Флориды». Никита Сошников отыграл один гол, но большего добиться канадцы не сумели, под занавес второго периода пропустив от Юсси Йокинена.

Окончательный счёт установил на 43-й минуте Кейт Яндл.

15.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Флорида Пантерз 7:2 Торонто Мэйпл Ливз
(3:1, 3:1, 1:0)
Главные тренеры
Том Роу Майк Бэбкок
Вратари
Джеймс Раймер Фредерик Андерсен 20:00 (К. Макэлхинни 20:00)
1-й период
00:18 Александр Барков (Дж. Юбердо)
02:09
10:12 Ник Бьюгстад
10:33 Колтон Сивиур (Д. Маккензи, М. Матесон)
12:58 Яромир Ягр
Леонид Комаров (В. Нюландер) 13:36
14:21 Джонатан Маршессо (Т. Ванек)
15:21 Якуб Киндл
2-й период
24:38 Джонатан Маршессо (А. Барков, Т. Ванек)
36:22 Райлли Смит (Ю. Йокинен, К. Яндл)
Никита Сошников (М. Мартин, Б. Бойл) 38:19
Никита Сошников 39:08
39:33 Юсси Йокинен (Т. Ванек, В. Трочек)
3-й период
42:17 Кит Яндл (Т. Ванек, В. Трочек)
Роман Полак 42:49
Вильям Нюландер 46:15
52:31 Дерек Маккензи
55:17 Алекс Петровик
Мэтт Мартин 55:17
56:23 Джонатан Маршессо
Джеймс ван Римсдайк 56:23
Джеймс ван Римсдайк 56:23
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Ванек (Флорида Пантерз), Дж. Раймер (Флорида Пантерз), Д. Маршессо (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!