Гол Сошникова не спас «Торонто» от разгрома в игре с «Флоридой»

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В первом периоде ворота гостей поразили Александр Барков, Колтон Севьюр и Джонатан Маршессо, на что «Торонто» ответил точным броском Леонида Комарова.



После перерыва Маршессо и Райлли Смит упрочили лидерство «Флориды». Никита Сошников отыграл один гол, но большего добиться канадцы не сумели, под занавес второго периода пропустив от Юсси Йокинена.



Окончательный счёт установил на 43-й минуте Кейт Яндл.