Гол Сошникова не спас «Торонто» от разгрома в игре с «Флоридой»
В матче регулярного чемпионата НХД «Флорида Пантерз» на домашнем льду выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 7:2.
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В первом периоде ворота гостей поразили Александр Барков, Колтон Севьюр и Джонатан Маршессо, на что «Торонто» ответил точным броском Леонида Комарова.
После перерыва Маршессо и Райлли Смит упрочили лидерство «Флориды». Никита Сошников отыграл один гол, но большего добиться канадцы не сумели, под занавес второго периода пропустив от Юсси Йокинена.
Окончательный счёт установил на 43-й минуте Кейт Яндл.
|15.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|BB&T Center
|Флорида Пантерз
|7:2
|Торонто Мэйпл Ливз
|(3:1, 3:1, 1:0)
Главные тренеры
|Том Роу
|Майк Бэбкок
Вратари
|Джеймс Раймер
|Фредерик Андерсен 20:00 (К. Макэлхинни 20:00)
|1-й период
|00:18
|Александр Барков (Дж. Юбердо)
|02:09
|10:12
|Ник Бьюгстад
|10:33
|Колтон Сивиур (Д. Маккензи, М. Матесон)
|12:58
|Яромир Ягр
|Леонид Комаров (В. Нюландер)
|13:36
|14:21
|Джонатан Маршессо (Т. Ванек)
|15:21
|Якуб Киндл
|2-й период
|24:38
|Джонатан Маршессо (А. Барков, Т. Ванек)
|36:22
|Райлли Смит (Ю. Йокинен, К. Яндл)
|Никита Сошников (М. Мартин, Б. Бойл)
|38:19
|Никита Сошников
|39:08
|39:33
|Юсси Йокинен (Т. Ванек, В. Трочек)
|3-й период
|42:17
|Кит Яндл (Т. Ванек, В. Трочек)
|Роман Полак
|42:49
|Вильям Нюландер
|46:15
|52:31
|Дерек Маккензи
|55:17
|Алекс Петровик
|Мэтт Мартин
|55:17
|56:23
|Джонатан Маршессо
|Джеймс ван Римсдайк
|56:23
|Джеймс ван Римсдайк
|56:23
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Т. Ванек (Флорида Пантерз), Дж. Раймер (Флорида Пантерз), Д. Маршессо (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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