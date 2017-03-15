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15 марта 2017, 7:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа-Бэй» в овертайме одолела «Оттаву», Василевский сделал 31 сейв

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде выиграл у «Оттавы Сенаторз» со счётом 2:1.

На старте встречи Брэйден Пойнт вывел гостей вперёд, но Томми Уингелс на 23-й минуте восстановил равновесие. В дальнейшем команды не радовали зрителей голами вплоть до овертайма, а на 5-й дополнительной минуте победу «Лайтнинг» принёс Виктор Хедман.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

15.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 1:2 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Ги Буше Джон Купер
Вратари
Майк Кондон Андрей Василевский
1-й период
Брэйден Пойнт (Дж. Дотчин, Б. Коберн) 03:05
2-й период
22:35 Томми Уинглс
36:47 Зак Смит
3-й период
Виктор Хедман 43:37
58:02
Овертайм
Виктор Хедман (О. Палат) 64:06
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Кондон (Оттава Сенаторз), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Уинглс (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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