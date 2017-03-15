«Тампа-Бэй» в овертайме одолела «Оттаву», Василевский сделал 31 сейв

На старте встречи Брэйден Пойнт вывел гостей вперёд, но Томми Уингелс на 23-й минуте восстановил равновесие. В дальнейшем команды не радовали зрителей голами вплоть до овертайма, а на 5-й дополнительной минуте победу «Лайтнинг» принёс Виктор Хедман.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.