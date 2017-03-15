«Тампа-Бэй» в овертайме одолела «Оттаву», Василевский сделал 31 сейв
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде выиграл у «Оттавы Сенаторз» со счётом 2:1.
На старте встречи Брэйден Пойнт вывел гостей вперёд, но Томми Уингелс на 23-й минуте восстановил равновесие. В дальнейшем команды не радовали зрителей голами вплоть до овертайма, а на 5-й дополнительной минуте победу «Лайтнинг» принёс Виктор Хедман.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
|15.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|1:2 ОТ
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Ги Буше
|Джон Купер
Вратари
|Майк Кондон
|Андрей Василевский
|1-й период
|Брэйден Пойнт (Дж. Дотчин, Б. Коберн)
|03:05
|2-й период
|22:35
|Томми Уинглс
|36:47
|Зак Смит
|3-й период
|Виктор Хедман
|43:37
|58:02
|Овертайм
|Виктор Хедман (О. Палат)
|64:06
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Кондон (Оттава Сенаторз), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Т. Уинглс (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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