Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Овечкин забросил вторую шайбу своей команды на 35-й минуте матча, Кузнецов отличился на 38-й минуте. Также у «Вашингтона» голы забили Нэйт Шмидт (20) и Джей Бигл (55), которому ассистировал Дмитрий Орлов. В составе «Миннесоты» шайбы забросили Мэтт Думба (41) и Эрик Стаал (45). После игры Овечкин был признан второй звездой матча, лучшим игроком стал форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, отдавший три передачи. Третьей звездой был признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 30 из 32 бросков.

Российский капитан «Вашингтона» Овечкин провел в матче 18 минут 11 секунд и забросил шайбу, прервав свою рекордную, 10-матчевую серию без голов. Всего в 69 матчах нынешнего регулярного чемпионата на его счету теперь 57 очков (28 шайб + 29 передач). Кузнецов забросил шайбу, сыграв 13 минут и 38 секунд. На счету 24-летнего форварда теперь 53 очка (16+37) по системе «гол+пас» в 69 матчах сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Ovi office day <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsWild?src=hash">#CapsWild</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/yjhKuwS9dI">pic.twitter.com/yjhKuwS9dI</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/841810766676164608">March 15, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 97 очков в 69 матчах. «Миннесота» лидирует в турнирной таблице на Западе, имея в активе 92 очка после 68 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Вашингтон» дома сыграет против «Нэшвилла», «Миннесота» на выезде встретится с «Каролиной».

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Каролину» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча. Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин отметился результативной передачей за 14 минут и 39 секунд на площадке. На его счету теперь 21 очко (11+10) в 67 матчах сезона.