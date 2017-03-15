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15 марта 2017, 7:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» в НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

Вашингтон одержал домашнюю победу со счетом 4:2. Увеличить
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Овечкин забросил вторую шайбу своей команды на 35-й минуте матча, Кузнецов отличился на 38-й минуте. Также у «Вашингтона» голы забили Нэйт Шмидт (20) и Джей Бигл (55), которому ассистировал Дмитрий Орлов. В составе «Миннесоты» шайбы забросили Мэтт Думба (41) и Эрик Стаал (45). После игры Овечкин был признан второй звездой матча, лучшим игроком стал форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, отдавший три передачи. Третьей звездой был признан голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 30 из 32 бросков.

Российский капитан «Вашингтона» Овечкин провел в матче 18 минут 11 секунд и забросил шайбу, прервав свою рекордную, 10-матчевую серию без голов. Всего в 69 матчах нынешнего регулярного чемпионата на его счету теперь 57 очков (28 шайб + 29 передач). Кузнецов забросил шайбу, сыграв 13 минут и 38 секунд. На счету 24-летнего форварда теперь 53 очка (16+37) по системе «гол+пас» в 69 матчах сезона.

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 97 очков в 69 матчах. «Миннесота» лидирует в турнирной таблице на Западе, имея в активе 92 очка после 68 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Вашингтон» дома сыграет против «Нэшвилла», «Миннесота» на выезде встретится с «Каролиной».

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Каролину» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча. Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин отметился результативной передачей за 14 минут и 39 секунд на площадке. На его счету теперь 21 очко (11+10) в 67 матчах сезона.

15.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 4:2 Миннесота Уайлд
(1:0, 2:0, 1:2)
Главные тренеры
Барри Тротц Брюс Будро
Вратари
Брэден Холтби Деван Дубник 57:55 (Д. Дубник 59:19-59:34)
1-й период
Мэтью Дамба 00:20
05:48 Нэйт Шмидт
19:48 Нэйт Шмидт (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
2-й период
Мэтью Дамба 21:17
25:31 Брукс Орпик
Эрик Стаал 28:45
31:39 Карл Алзнер
Микаэль Гранлунд 32:51
34:52 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
Райан Сутер 36:46
37:08 Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
37:37 Том Уилсон
37:37 Том Уилсон
37:37 Том Уилсон
Райан Уайт 37:37
3-й период
Мэтью Дамба (Мик. Гранлунд) 40:37
42:32 Бретт Коннолли
43:43 Никлас II Бэкстрем
Эрик Стаал (М. Койву, Р. Сутер) 44:37
44:51 Джастин Уильямс
54:19 Джей Бигл (Дм. Орлов)
Статистика
29 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Миннесота Уайлд
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