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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29079156/
15 марта 2017, 8:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Анисимов травмировал колено после силового приема Радулова в матче НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский хоккеист «Чикаго» Артем Анисимов покинул площадку при помощи врачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» — «Чикаго» после силового приема соотечественника Александра Радулова.

В концовке первого периода российский форвард «Монреаля» Радулов возле борта провел силовой прием против Анисимова. Радулов не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего «Чикаго», повредив ему колено. Анисимов смог подняться и покинуть площадку только при помощи врачей и партнеров по команде.

В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча (с учетом встречи с «Монреалем») в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе «гол+пас».

15.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 2:4 Чикаго Блэкхокс
(0:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Клод Жюльен Джоэль Кенневилль
Вратари
Кэри Прайс 58:22 (К. Прайс 58:38-58:55) Кори Кроуфорд
1-й период
07:29 Эндрю Шоу
Патрик Кейн (Н. Яльмарссон, А. Анисимов) 12:23
2-й период
Таннер Киро 25:17
Джонни Одуйя 30:49
Патрик Кейн 34:00
3-й период
Артемий Панарин (Н. Шмолц, П. Кейн) 40:47
52:42 Пол Байрон (Б. Галлахер, Б. Дэвидсон)
56:32 Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит) п.в. 58:38
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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