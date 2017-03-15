Анисимов травмировал колено после силового приема Радулова в матче НХЛ

В концовке первого периода российский форвард «Монреаля» Радулов возле борта провел силовой прием против Анисимова. Радулов не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего «Чикаго», повредив ему колено. Анисимов смог подняться и покинуть площадку только при помощи врачей и партнеров по команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Anisimov in a lot of pain after this contact. <a href="https://t.co/j3l2zOtrjA">pic.twitter.com/j3l2zOtrjA</a></p>— Marc Dumont (@MarcPDumont) <a href="https://twitter.com/MarcPDumont/status/841806421377314816">March 15, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча (с учетом встречи с «Монреалем») в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе «гол+пас».