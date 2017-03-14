Евгений Малкин: Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей
Лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
— Канадская пресса выразила интересное мнение, что НХЛ и МОК должны договариваться и проводить олимпийский хоккейный турнир параллельно — не в Пхенчхане, а в
— Такого не бывает, чтобы удобно для всех. Делегации приезжают с всевозможных стран.
Олимпиада проходила в Ванкувере, в Сочи. Игры стараются отдавать на разные континенты. И как вы это видите: вся Олимпиада в Пхенчхане, а в хоккей играют в Бостоне?
Дали такое право Корее — пожалуйста. Значит, это интересно для их публики, и там поднимется интерес к хоккею. Спорный вопрос, конечно. Все хотели бы смотреть Олимпиаду в удобное время. Но есть часовые пояса, и никуда от этого не денешься. Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей.
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