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14 марта 2017, 12:48 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Евгений Малкин: Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей

Лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

— Канадская пресса выразила интересное мнение, что НХЛ и МОК должны договариваться и проводить олимпийский хоккейный турнир параллельно — не в Пхенчхане, а в каком-то городе, который удобен для всех заинтересованных сторон. Что вы думаете об этом предложении?

— Такого не бывает, чтобы удобно для всех. Делегации приезжают с всевозможных стран.

Олимпиада проходила в Ванкувере, в Сочи. Игры стараются отдавать на разные континенты. И как вы это видите: вся Олимпиада в Пхенчхане, а в хоккей играют в Бостоне?

Дали такое право Корее — пожалуйста. Значит, это интересно для их публики, и там поднимется интерес к хоккею. Спорный вопрос, конечно. Все хотели бы смотреть Олимпиаду в удобное время. Но есть часовые пояса, и никуда от этого не денешься. Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей.

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Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Калгари»

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Калгари»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» уступил «Калгари» со счетом 3:4 в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала для него 33-й в сезоне.
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