Евгений Малкин: Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей

— Канадская пресса выразила интересное мнение, что НХЛ и МОК должны договариваться и проводить олимпийский хоккейный турнир параллельно — не в Пхенчхане, а в каком-то городе, который удобен для всех заинтересованных сторон. Что вы думаете об этом предложении?

— Такого не бывает, чтобы удобно для всех. Делегации приезжают с всевозможных стран.

Олимпиада проходила в Ванкувере, в Сочи. Игры стараются отдавать на разные континенты. И как вы это видите: вся Олимпиада в Пхенчхане, а в хоккей играют в Бостоне?

Дали такое право Корее — пожалуйста. Значит, это интересно для их публики, и там поднимется интерес к хоккею. Спорный вопрос, конечно. Все хотели бы смотреть Олимпиаду в удобное время. Но есть часовые пояса, и никуда от этого не денешься. Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккей.