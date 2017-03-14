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14 марта 2017, 12:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский хоккеист «Тампы Бэй» Наместников получил травму в матче с «Рейнджерс»

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Встреча «Рейнджерс» — «Тампа Бэй» прошла в Нью-Йорке в понедельник и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился россиянин Никита Кучеров.

Как сообщается, Наместников не смог выйти на третий период встречи из-за рецидива травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил предыдущий матч команды против «Флориды Пантерз» в субботу (3:2). Характер повреждения и сроки восстановления россиянина не сообщаются.

Наместников в нынешнем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (9+15) очка.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Новости НХЛ

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс»

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи и установил личный рекорд по количеству голевых пасов за один регулярный чемпионат.
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