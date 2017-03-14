Российский хоккеист «Тампы Бэй» Наместников получил травму в матче с «Рейнджерс»
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Встреча «Рейнджерс» — «Тампа Бэй» прошла в
Как сообщается, Наместников не смог выйти на третий период встречи
Наместников в нынешнем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (9+15) очка.
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