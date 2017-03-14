Российский хоккеист «Тампы Бэй» Наместников получил травму в матче с «Рейнджерс»

Встреча «Рейнджерс» — «Тампа Бэй» прошла в Нью-Йорке в понедельник и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился россиянин Никита Кучеров.

Как сообщается, Наместников не смог выйти на третий период встречи из-за рецидива травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил предыдущий матч команды против «Флориды Пантерз» в субботу (3:2). Характер повреждения и сроки восстановления россиянина не сообщаются.

Наместников в нынешнем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (9+15) очка.