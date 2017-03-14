Слэвин, Маршан, Аткинсон — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Первой звездой назван защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).
Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший
Третьей звездой объявлен нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, оформивший дубль во встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).
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