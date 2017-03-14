Первой звездой назван защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).



Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3), стал второй звездой.



Третьей звездой объявлен нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, оформивший дубль во встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).