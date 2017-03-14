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14 марта 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Слэвин, Маршан, Аткинсон — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Первой звездой назван защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3), стал второй звездой.

Третьей звездой объявлен нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, оформивший дубль во встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).

Каролина Харрикейнз
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Бостон Брюинз
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Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
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