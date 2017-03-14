Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29067232/
14 марта 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Защитник «Каролины» Славин стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Защитник «Каролины» Джейкоб Славин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Славин оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче против «Айлендерс» (8:4).

Второй звездой назван нападающий «Бостона» Бред Маршанд, набравший 4 очка (3 шайбы и передача) в матче с «Калгари» (6:3).

Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон стал третьей звездой, забросив две шайбы во встрече с «Филадельфией» (5:3).

Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

"Калашников" в марте передаст модернизированную винтовку Союзу биатлонистов России

Польская организация KSW предложила провести бой Федору Емельяненко

Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне