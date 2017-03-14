Защитник «Каролины» Славин стал первой звездой дня НХЛ

Славин оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче против «Айлендерс» (8:4).

Второй звездой назван нападающий «Бостона» Бред Маршанд, набравший 4 очка (3 шайбы и передача) в матче с «Калгари» (6:3).

Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон стал третьей звездой, забросив две шайбы во встрече с «Филадельфией» (5:3).