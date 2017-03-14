Защитник «Каролины» Славин стал первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Защитник «Каролины» Джейкоб Славин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Славин оформил
Второй звездой назван нападающий «Бостона» Бред Маршанд, набравший 4 очка (3 шайбы и передача) в матче с «Калгари» (6:3).
Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон стал третьей звездой, забросив две шайбы во встрече с «Филадельфией» (5:3).
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