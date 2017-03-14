Хет-трик Маршанда принес «Бостону» победу над «Ванкувером»

Встреча, прошедшая в понедельник в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Брэд Маршанд, забросивший все шайбы в третьем периоде (41-я, 53-я и 60-я минуты), также отличились Дэвид Бэкес (7), Здено Хара (34) и Давид Крейчи (57). У хозяев дубль оформил Маркус Гранлунд (16 и 18), еще одну шайбу забросил Александр Эдлер (35).

В других матчах хоккеисты «Аризоны Койотис» дома с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) обыграли «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).