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14 марта 2017, 9:35 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хет-трик Маршанда принес «Бостону» победу над «Ванкувером»

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. «Бостон Брюинз» переиграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Брэд Маршанд, забросивший все шайбы в третьем периоде (41-я, 53-я и 60-я минуты), также отличились Дэвид Бэкес (7), Здено Хара (34) и Давид Крейчи (57). У хозяев дубль оформил Маркус Гранлунд (16 и 18), еще одну шайбу забросил Александр Эдлер (35).

В других матчах хоккеисты «Аризоны Койотис» дома с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) обыграли «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

14.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 3:6 Бостон Брюинз
(2:1, 1:1, 0:4)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Брюс Кэссиди
Вратари
Райан Миллер 57:59 (Р. Миллер 59:34) Туукка Раск
1-й период
Дэвид Бэкес (Б. Маршанд, П. Бержерон) 06:48
10:28 Александр Эдлер
Дрю Стэффорд 12:14
15:47 Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
17:05 Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
2-й период
Брэндон Карло 23:43
Здено Хара (Д. Мур) 33:58
34:19 Александр Эдлер (7246, Б. Саттер)
39:41 7246
3-й период
Брэд Маршанд (Д. Пастрняк, Т. Краг) 40:58
Брэд Маршанд 52:03
Давид Крейчи (Д. Пастрняк, Ф. Ватрано) 56:46
Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Бэкес) п.в. 59:34
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Мар. Гранлунд (Ванкувер Кэнакс), П. Бержерон (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
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Автогол
Бостон Брюинз
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Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
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