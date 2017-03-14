Хет-трик Маршанда принес «Бостону» победу над «Ванкувером»
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. «Бостон Брюинз» переиграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) в пользу гостей. У победителей
В других матчах хоккеисты «Аризоны Койотис» дома с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) обыграли «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
|14.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|3:6
|Бостон Брюинз
|(2:1, 1:1, 0:4)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Райан Миллер 57:59 (Р. Миллер 59:34)
|Туукка Раск
|1-й период
|Дэвид Бэкес (Б. Маршанд, П. Бержерон)
|06:48
|10:28
|Александр Эдлер
|Дрю Стэффорд
|12:14
|15:47
|Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
|17:05
|Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
|2-й период
|Брэндон Карло
|23:43
|Здено Хара (Д. Мур)
|33:58
|34:19
|Александр Эдлер (7246, Б. Саттер)
|39:41
|7246
|3-й период
|Брэд Маршанд (Д. Пастрняк, Т. Краг)
|40:58
|Брэд Маршанд
|52:03
|Давид Крейчи (Д. Пастрняк, Ф. Ватрано)
|56:46
|Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Бэкес)
|п.в.
|59:34
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Мар. Гранлунд (Ванкувер Кэнакс), П. Бержерон (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter