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14 марта 2017, 9:34 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский помог «Коламбусу» одержать 44-ю победу в сезоне

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский помог своей команде одержать 44-ю победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), переиграв на выезде «Филадельфию Флайерз».

Российский голкипер Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский помог своей команде одержать 44-ю победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграв на выезде Филадельфию Флайерз. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу гостей. Бобровский отразил 23 броска по своим воротам из 26, а отличились в составе «Коламбуса» Кэм Аткинсон (9-я и 60-я минуты), Сэм Ганье (8), Зак Веренски (35) и Брендон Дубински (49). У хозяев шайбы забросили Трэвис Конечны (15 и 32) и Брайден Шенн (25).

После этого матча «Коламбус» обновил свой личный рекорд по победам в сезоне, а также набрал 94 очка, что также стало максимумом для команды за всю историю выступлений в НХЛ. Клуб Бобровского идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

В другом матче дня две результативные передачи российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй Лайтнинг» одержать выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Тем временем российский лидер атак «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в ворота «Калгари Флэймз», но его команда уступила в серии буллитов — 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В других матчах «Каролина Харрикейнз» на выезде переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 8:4 (2:2, 4:2, 2:0), а «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме одолел «Виннипег Джетс» — 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).

14.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 3:5 Коламбус Блю Джэкетс
(1:2, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джон Торторелла
Вратари
Стив Мэйсон 13:50 (С. Мэйсон 14:10-57:25, С. Мэйсон 59:39) Сергей Бобровский
1-й период
Сэм Ганье (О. Бьоркстранд, Б. Дженнер) 07:42
Кэм Аткинсон (З. Веренски) 08:42
10:42 Иван Проворов
14:10 Трэвис Конекны (Ш. Гостисбеер, Ш. Кутюрье)
Брэндон Дубински 15:24
2-й период
20:32 Радко Гудас
Джош Андерсон 20:32
Джек Джонсон 23:32
24:23 Брэйден Шенн (К. Жиру)
Вильям Карлссон 24:51
Сет Джонс 26:30
Сет Джонс 26:30
31:03 Трэвис Конекны (М. Рид, Р. Гудас)
Скотт Хартнелл 31:13
Зак Веренски (С. Джонс, М. Колверт) 34:30
38:54 Трэвис Конекны
Джош Андерсон 38:54
Джош Андерсон 38:54
3-й период
47:20 Трэвис Конекны
Брэндон Дубински (Б. Саад, С. Джонс) 48:46
Бун Дженнер 55:59
Кэм Аткинсон (Б. Саад) п.в. 59:39
Статистика
8 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
З. Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Т. Конекны (Филадельфия Флайерз), Б. Дубински (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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