Бобровский помог «Коламбусу» одержать 44-ю победу в сезоне

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Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу гостей. Бобровский отразил 23 броска по своим воротам из 26, а отличились в составе «Коламбуса» Кэм Аткинсон (9-я и 60-я минуты), Сэм Ганье (8), Зак Веренски (35) и Брендон Дубински (49). У хозяев шайбы забросили Трэвис Конечны (15 и 32) и Брайден Шенн (25).

После этого матча «Коламбус» обновил свой личный рекорд по победам в сезоне, а также набрал 94 очка, что также стало максимумом для команды за всю историю выступлений в НХЛ. Клуб Бобровского идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

В другом матче дня две результативные передачи российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй Лайтнинг» одержать выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Тем временем российский лидер атак «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в ворота «Калгари Флэймз», но его команда уступила в серии буллитов — 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В других матчах «Каролина Харрикейнз» на выезде переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 8:4 (2:2, 4:2, 2:0), а «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме одолел «Виннипег Джетс» — 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).