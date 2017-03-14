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14 марта 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Калгари»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» уступил «Калгари» со счетом 3:4 в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, которая стала для него 33-й в сезоне.

30-летний российский нападающий Питтсбурга забросил 33-ю шайбу в текущем чемпионате. Увеличить
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Малкин забросил вторую шайбу своей команды на 16-й минуте встречи, также в составе «Питтсбурга» отличились Конор Шири (3) и Сидни Кросби (57). У «Калгари» шайбы забросили Дерик Энгелланд (14), Деннис Уайдман (22) и Джонни Годро (46). Победный буллит на счету Криса Верстига.

Малкин сыграл в матче 22 минуты 54 секунды, успев также нанести пять бросков по воротам и дважды заблокировать броски соперников. Теперь в активе 30-летнего россиянина 72 очка (33+39) по системе «гол+пас» в 61 матче текущего чемпионата. Кросби набрал 2 очка (1+1) по системе «гол +пас», для него этот матч стал 300-м, в котором Кросби набрал не менее двух очков за результативность.

Благодаря победе «Калгари» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 69 матчах. Канадский клуб одержал 10-ю победу подряд. «Питтсбург» идет на третьей строчке на Востоке, имея в активе 94 очка после 68 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Питтсбург» на выезде сыграет против «Филадельфии», «Калгари» на своей площадке встретится с «Бостоном».

Шайба Малкина.

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Каролине» со счетом 4:8. В составе «Айлендерс» голевой передачей отметился российский форвард Николай Кулемин, набравший 20-й балл за результативность (11+9).

14.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
Калгари Флэймз 4:3 Б Питтсбург Пингвинз
(1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Глен Гулутзан Майк Салливан
Вратари
Брайан Эллиотт Марк-Андре Флери
1-й период
Конор Шири (С. Кросби, Дж. Гюнтцель) 02:54
Рон Хэйнси 08:02
13:48 Дерик Энгелланд (А. Чейссон, М. Стэйджан)
15:10 Михаэл Фролик
Евгений Малкин (К. Куниц, Ф. Кессел) 15:51
2-й период
21:34 Деннис Уайдмэн (К. Верстиг, С. Беннетт)
25:44 Марк Джиордано
Скотт Уилсон 30:08
34:43 Брайан Эллиотт
3-й период
Фил Кессел 44:50
45:22 Джон Годро (К. Верстиг)
Сидни Кросби (К. Шири, Дж. Гюнтцель) 56:29
Овертайм
62:38 Марк Джиордано
Серия буллитов - победный бросок
К. Верстиг
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), К. Шири (Питтсбург Пингвинз), Д. Энгелланд (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Калгари Флэймз
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