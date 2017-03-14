Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Калгари»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Малкин забросил вторую шайбу своей команды на 16-й минуте встречи, также в составе «Питтсбурга» отличились Конор Шири (3) и Сидни Кросби (57). У «Калгари» шайбы забросили Дерик Энгелланд (14), Деннис Уайдман (22) и Джонни Годро (46). Победный буллит на счету Криса Верстига.

Малкин сыграл в матче 22 минуты 54 секунды, успев также нанести пять бросков по воротам и дважды заблокировать броски соперников. Теперь в активе 30-летнего россиянина 72 очка (33+39) по системе «гол+пас» в 61 матче текущего чемпионата. Кросби набрал 2 очка (1+1) по системе «гол +пас», для него этот матч стал 300-м, в котором Кросби набрал не менее двух очков за результативность.

Благодаря победе «Калгари» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 69 матчах. Канадский клуб одержал 10-ю победу подряд. «Питтсбург» идет на третьей строчке на Востоке, имея в активе 94 очка после 68 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Питтсбург» на выезде сыграет против «Филадельфии», «Калгари» на своей площадке встретится с «Бостоном».

Шайба Малкина.

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Каролине» со счетом 4:8. В составе «Айлендерс» голевой передачей отметился российский форвард Николай Кулемин, набравший 20-й балл за результативность (11+9).