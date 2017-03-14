Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс»

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Шайбы в составе «Тампы» забросили Брэйден Пойнт (8-я и 54-я минуты), Габриэль Дюмон (26). У «Рейнджерс» отличились Стивен Кампфер (6) и Майкл Грабнер (31). После игры Кучеров был признан второй звездой матча, лучшим игроком встречи стал Пойнт, третьей звездой был признан Грабнер.

Кучеров отдал 37-ю и 38-ю голевые передачи в сезоне, теперь на его счету 69 очков (31+38) по системе «гол+пас» в 61 матче сезона-2016/17. Всего в игре он провел 21 минуту, отметившись также двумя бросками по воротам «Рейнджерс». Кучеров установил новый личный рекорд по количеству результативных передач в одном регулярном чемпионате. Ранее его высшим достижением было 36 голевых пасов, которые он отдавал в трех предыдущих сезонах подряд.

Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников сыграл 9 с половиной минут, успев провести один силовой прием и заработать показатель полезности «-1».

Клуб «Тампа-Бэй» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, набрав 75 очков в 68 матчах. «Рейнджерс» идут на четвертом месте на Востоке, имея в активе 90 очков после 70 игр. В следующем матче в ночь на среду «Тампа» в гостях встретится с «Оттавой», «Рейнджерс» 17 марта на своей площадке сыграют против «Флориды».