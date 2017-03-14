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14 марта 2017, 9:40 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи и установил личный рекорд по количеству голевых пасов за один регулярный чемпионат.

Никита Кучеров установил личный рекорд по количеству результативных передач в одном регулярном чемпионате НХЛ. Увеличить
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Шайбы в составе «Тампы» забросили Брэйден Пойнт (8-я и 54-я минуты), Габриэль Дюмон (26). У «Рейнджерс» отличились Стивен Кампфер (6) и Майкл Грабнер (31). После игры Кучеров был признан второй звездой матча, лучшим игроком встречи стал Пойнт, третьей звездой был признан Грабнер.

Кучеров отдал 37-ю и 38-ю голевые передачи в сезоне, теперь на его счету 69 очков (31+38) по системе «гол+пас» в 61 матче сезона-2016/17. Всего в игре он провел 21 минуту, отметившись также двумя бросками по воротам «Рейнджерс». Кучеров установил новый личный рекорд по количеству результативных передач в одном регулярном чемпионате. Ранее его высшим достижением было 36 голевых пасов, которые он отдавал в трех предыдущих сезонах подряд.

Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников сыграл 9 с половиной минут, успев провести один силовой прием и заработать показатель полезности «-1».

Клуб «Тампа-Бэй» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, набрав 75 очков в 68 матчах. «Рейнджерс» идут на четвертом месте на Востоке, имея в активе 90 очков после 70 игр. В следующем матче в ночь на среду «Тампа» в гостях встретится с «Оттавой», «Рейнджерс» 17 марта на своей площадке сыграют против «Флориды».

14.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Тампа-Бэй Лайтнинг
(1:1, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Ален Виньо Джон Купер
Вратари
Антти Раанта 58:14 Петер Будай
1-й период
05:53 Стивен Кэмпфер (М. Цуккарелло-Осен, К. Крайдер)
06:55 Брендан Смит
Брэйден Пойнт (Н. Кучеров, Дж. Друэн) 07:43
Андрей Шустр 14:33
2-й период
Габриель Дюмон (Дж. Гаррисон) 25:04
30:22 Михаэль Грабнер
3-й период
45:34 Оскар Линдберг
Брэйден Пойнт (О. Палат, Н. Кучеров) 53:21
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
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