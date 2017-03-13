Наместников избежал серьезной травмы и может сыграть с «Рейнджерс»
Нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников избежал серьезной травмы в поединке регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:1), сообщает Tampa Bay Times.
10 марта в поединке с «Уайлд» россиянин столкнулся с форвардом соперника Заком Паризе и не смог самостоятельно покинуть площадку. 24-летний россиянин сегодня участвовал в утренней тренировке команды и может принять участие в гостевом матче с «Рейнджерс».
«Мне повезло. Повреждение могло бы быть и более серьезным», — сказал Наместников.
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