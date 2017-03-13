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13 марта 2017, 20:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Наместников избежал серьезной травмы и может сыграть с «Рейнджерс»

Нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников избежал серьезной травмы в поединке регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:1), сообщает Tampa Bay Times.

10 марта в поединке с «Уайлд» россиянин столкнулся с форвардом соперника Заком Паризе и не смог самостоятельно покинуть площадку. 24-летний россиянин сегодня участвовал в утренней тренировке команды и может принять участие в гостевом матче с «Рейнджерс».

«Мне повезло. Повреждение могло бы быть и более серьезным», — сказал Наместников.

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