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13 марта 2017, 20:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» вызвала из АХЛ нападающего Фрёзе и отправила туда Пеку

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал из АХЛ нападающего Байрона Фрёзе и отправил туда форварда Мэтью Пеку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний Фрёзе начинал сезон в составе «Торонто Мэйпл Лифс», проведя за основную команду два матча. В конце февраля его обменяли в «Тампу». Всего за карьеру он сыграл 58 матчей в НХЛ, набрав 5 (2+3) очков. В текущем регулярном чемпионате АХЛ нападающий набрал 66 (26+40) результативных баллов в 50 матчах.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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