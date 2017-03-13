«Тампа» вызвала из АХЛ нападающего Фрёзе и отправила туда Пеку

25-летний Фрёзе начинал сезон в составе «Торонто Мэйпл Лифс», проведя за основную команду два матча. В конце февраля его обменяли в «Тампу». Всего за карьеру он сыграл 58 матчей в НХЛ, набрав 5 (2+3) очков. В текущем регулярном чемпионате АХЛ нападающий набрал 66 (26+40) результативных баллов в 50 матчах.