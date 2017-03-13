Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29062710/
13 марта 2017, 20:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Сан-Хосе» Джо Павелски признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

Второй звездой недели стал вратарь Анахайма Джонатан <span class=error>Бернье</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четырех играх форвард набрал 6 очков (5 шайб + 1 передача) и помог своей команде одержать три победы.

Второй звездой недели стал вратарь «Анахайма» Джонатан Бернье, в трех матчах одержавший три победы и отразивший 94,8 процента бросков по своим воротам.

Третьей звездой признан защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, который в четырех встречах набрал 6 (2+4) очков.

Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Макларен заявил, что не горит желанием проводить новые допинговые расследования

Первый канал покажет ЧМ по хоккею в традиционном для себя объеме

Кущенко: бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее $3 млн