Форвард «Сан-Хосе» Джо Павелски признан первой звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
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В четырех играх форвард набрал 6 очков (5 шайб + 1 передача) и помог своей команде одержать три победы.
Второй звездой недели стал вратарь «Анахайма» Джонатан Бернье, в трех матчах одержавший три победы и отразивший 94,8 процента бросков по своим воротам.
Третьей звездой признан защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, который в четырех встречах набрал 6 (2+4) очков.
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