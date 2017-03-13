Форвард «Сан-Хосе» Джо Павелски признан первой звездой недели в НХЛ

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В четырех играх форвард набрал 6 очков (5 шайб + 1 передача) и помог своей команде одержать три победы.

Второй звездой недели стал вратарь «Анахайма» Джонатан Бернье, в трех матчах одержавший три победы и отразивший 94,8 процента бросков по своим воротам.

Третьей звездой признан защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, который в четырех встречах набрал 6 (2+4) очков.