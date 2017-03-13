Нападающий Владислав Джиошвили стал второй звездой матча USHL

В текущем сезоне 19-летний Джиошвили провёл в главной юниорской лиге США 49 матчей, в которых набрал 39 (19+20) очков. За «Блумингтон» он выступает с сезона-2014/15. В общей сложности у него в активе 65 (30+35) результативных баллов в 111 играх и 110 штрафных минут.