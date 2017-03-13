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13 марта 2017, 18:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Владислав Джиошвили стал второй звездой матча USHL

Нападающий «Блумингтон Тандер» Владислав Джиошвили стал второй звездой матча регулярного чемпионата USHL. Во встрече со сборной командой США, которая завершилась со счётом 4:1, россиянин отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 19-летний Джиошвили провёл в главной юниорской лиге США 49 матчей, в которых набрал 39 (19+20) очков. За «Блумингтон» он выступает с сезона-2014/15. В общей сложности у него в активе 65 (30+35) результативных баллов в 111 играх и 110 штрафных минут.
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