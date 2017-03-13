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13 марта 2017, 16:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» вызвала защитника Уигара из АХЛ в связи с травмой Экблада

Защитник Маккензи Уигар может дебютировать в Национальной хоккейной лиге.

Канадский хоккеист должен приступить к тренировкам с «Флорида Пантерз». Ожидается, что он примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Флорида» вызвала хоккеиста из «Спрингфилда» в связи с травмой защитника Аарона Экблада, который не смог доиграть до конца матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). По словам тренера Тома Роу, у канадца сотрясение мозга. Уигар в нынешнем сезоне провёл 51 матч в АХЛ, набрав 29 (12+17) очков при показателе полезности «+7».

Флорида Пантерз
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