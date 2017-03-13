Овечкин: Хорошо, что серия поражений «Вашингтона» пришлась не на плей-офф НХЛ
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что единственной хорошей вещью в серии поражений команды является тот факт, что она случилась во время регулярного чемпионата НХЛ, а не в плей-офф.
В воскресенье «Вашингтон» в гостях проиграл «Анахайму» со счетом 2:5. Для клуба из столицы США это поражение стало четвертым подряд. Сам Овечкин установил личный антирекорд, уйдя со льда без заброшенной шайбы в 10-й игре подряд.
«Это не очень хорошее чувство. Следующая игра будет лучше. Мы даже не помним, когда проигрывали четыре раз подряд. Хорошо, что это происходит до
В следующем матче «Вашингтон» 14 марта примет «Миннесоту».
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