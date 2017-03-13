Овечкин: Хорошо, что серия поражений «Вашингтона» пришлась не на плей-офф НХЛ

В воскресенье «Вашингтон» в гостях проиграл «Анахайму» со счетом 2:5. Для клуба из столицы США это поражение стало четвертым подряд. Сам Овечкин установил личный антирекорд, уйдя со льда без заброшенной шайбы в 10-й игре подряд.

«Это не очень хорошее чувство. Следующая игра будет лучше. Мы даже не помним, когда проигрывали четыре раз подряд. Хорошо, что это происходит до плей-офф, а не во время. Расстраивает, что шайба не идет в ворота, но нам надо больше работать и преодолеть этот этап», — цитирует Овечкина сайт «Анахайма».

В следующем матче «Вашингтон» 14 марта примет «Миннесоту».