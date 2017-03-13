Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29054939/
13 марта 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин: Хорошо, что серия поражений «Вашингтона» пришлась не на плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что единственной хорошей вещью в серии поражений команды является тот факт, что она случилась во время регулярного чемпионата НХЛ, а не в плей-офф.

В воскресенье «Вашингтон» в гостях проиграл «Анахайму» со счетом 2:5. Для клуба из столицы США это поражение стало четвертым подряд. Сам Овечкин установил личный антирекорд, уйдя со льда без заброшенной шайбы в 10-й игре подряд.

«Это не очень хорошее чувство. Следующая игра будет лучше. Мы даже не помним, когда проигрывали четыре раз подряд. Хорошо, что это происходит до плей-офф, а не во время. Расстраивает, что шайба не идет в ворота, но нам надо больше работать и преодолеть этот этап», — цитирует Овечкина сайт «Анахайма».

В следующем матче «Вашингтон» 14 марта примет «Миннесоту».

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Овечкин не забивает в десяти матчах подряд

Овечкин не забивает в десяти матчах подряд

Российский нападающий Александр Овечкин впервые в карьере не забил в десяти матчах подряд, Артемий Панарин помог «Чикаго» победить лидера Западной конференции «Миннесоту», а Павел Бучневич и Андрей Марков отметились результативными передачами за свои клубы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». «Газета.Ru» представляет обзор очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин