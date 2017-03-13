Овечкин не забивает в десяти матчах подряд

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«Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» — 4:2.

Лучшие команды Западной конференции выясняли отношения в регулярном чемпионате НХЛ в чикагском «Юнайтед-центр». «Ястребы», занимающие второе место, принимали на своем льду лидера «Миннесоту».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 12.03.2017, 19:30 4:2 Чикаго Блэкхокс Миннесота Уайлд

Ударное звено Патрик Кейн, Артем Анисимов и Артемий Панарин задала тон встрече уже в самом начале первого периода.

На исходе первой минуты Панарин прорвался вдоль левого борта за линию ворот и оттуда выдал точную передачу на набегавшего Кейна, который не промахнулся из убойной позиции. Надо отметить, что Анисимов, не записавший на свой счет очков, принимал участие во взятии ворот, активно действуя на пятачке и отвлекая внимание голкипера и защитников «Миннесоты».

Через пять минут Панарин добавил к результативной передаче гол за своим авторством. На это раз уже Кейн выступил в роли ассистента.

Американец добрался вдоль правого борта на половину соперника и скинул шайбу на вбегавшего на высокой скорости в зону Панарина, который эффектно с лету направил шайбу в ворота.

Гол запомнится еще и тем, что снаряд сначала попал в штангу, чей звон был слышен на всю арену, а уже затем потревожил сетку ворот «Миннесоты».

Лиде Западной конференции сдаваться не стал, и уже на 11-й минуте Эрик Стаал продавил на пятачке всех защитников «Чикаго» и поразил ворота Кори Кроуфорда. В отличие от первого периода, во втором была заброшена лишь одна шайба. На 26-й минуте встречи Тревор ван Римсдайк замкнул передачу на Маркуса Крюгера на дальнюю штангу и восстановил преимущество хозяев в две шайбы.

Но на первой же минуте третьей двадцатиминутки финский легионер гостей Микаэль Гранлунд подарил надежду болельщикам гостей. Он обокрал защитника «ястребов» Ника Шмальца и бросил из круга вбрасывания — Кроуфорд не смог отразить точный бросок.

Последнюю шайбу в матче забросил словацкий ветеран «Чикаго» Мариан Госса, которого изумительным пасом к красной линии вывел один на один с вратарем защитник Данкан Кит.

Эта шайба стала для 38-летнего ветерана уже 22-й в сезоне.

В итоге хоккеисты «Чикаго» отпраздновали победу со счетом 4:2, которая позволила им приблизиться к «Миннесоте» на одно очко в таблице регулярного чемпионата.

Панарин заработал два очка по системе «гол + пас», а Анисимов, хоть и не пополнил свой личный счет, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Стоит также отметить игру голкипера хозяев Кроуфорда, который отразил 42 броска из 44.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 13.03.2017, 4:30 5:2 Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина потерпел четвертое поражение кряду — на этот раз в гостях от «Анахайма». Набравшие отличный ход в последнее время «утки» забросили пять шайб в ворота Брейдена Холтби, причем отличились записные лидеры команды.

К середине первого периода Кори Перри оформил дубль.

А через полминуты Рикард Ракелль забросил третью шайбу в ворота гостей с передачи Райана Гецлафа.

На 33-й минуте матча столичному клубу удалось отыграть одну шайбу усилиями Джона Карлсона. Но на пятой минуте третьего периода Гецлаф реализовал численное преимущество «Анахайма», вернув трехкратное преимущество своей команды.

Ровно через 30 секунд Маркус Юханссон подарил робкую надежду болельщикам «Вашингтона», забросив шайбу, ассистентами которой старил Овечкин и Евгений Кузнецов.

Однако еще одна звезда «Дакс» Райан Кеслер снял все вопросы об исходе матче на 13-йминуте последнего периода.

Все три лидера «Анахайма» стали звездами матча, а лучшим был признан Перри, забросивший де шайбы и сделавший одну результативную передачу. Овечкин и Кузнецов, хоть и записали на свой счет по одному очку больших успехов в атаке не добились, а также завершили встречу с показателем «-1».

Капитан «Кэпиталз» установил в этот день личный антирекорд — Александр Великий не забивает уже на протяжении десяти матчей подряд, чего с ним не случалось за всю 11-летнюю карьеру в НХЛ.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 13.03.2017, 2:00 1:4 Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4.

Испытывающий серьезные проблемы в это сезоне «Детройт» на домашнем льду уступил «Нью-Йорку». К середине матча команды обменялись голами, и шансы на благоприятный исход у «Детройта» еще были. Однако «рейнджеры» ощутимо прибавили во второй половине матча и забросили три безответных шайбы.

В одной из них результативную передачи записал на свой счет российский форвард Павел Бучневич.

Теперь некогда грозные «Красные крылья» занимают предпоследнее место в Восточной конференции, а Нью-йоркский клуб уверенно располагается в зоне выхода в плей-офф, занимая четвертое место.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 13.03.2017, 2:00 1:4 Эдмонтон Ойлерз Монреаль Канадиенс

«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенз» — 1:4.

Постепенно возвращающийся в когорту лучших «Эдмонтон» на этот раз не справился на своем льду с лидером Атлантического дивизиона — «Монреалем» Александра Радулова. После второго периода гости лидировали с минимальным преимуществом, благодаря шайбе Милана Лучича, но в заключительном отрезке матча гости разразились четырьмя шайбами. По дублю оформили форварды Пол Байрон и Макс Пачьоретти.

Российский защитник Андрей Марков отметился результативной передачей, а Радулов стал вторым среди нападающих по количеству проведенного на площадке времени — 17 минут и восемь секунд.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 13.03.2017, 5:00 5:1 Сан-Хосе Шаркс Даллас Старз

«Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 5:1.

Еще одна уверенная победа досталась замыкающим тройку сильнейших в Западной конференции «Акулам». Хозяева достаточно быстро сломили сопротивление гостей из «Далласа». Если первый период закончился со счетом 2:1, то в дальнейшем на площадке безраздельно властвовали хозяева.

Первой звездой матча стал нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски, оформивший дубль, а голкипер хозяев Аарон Делл был признан вторым лучшим игроком, отразив 29 бросков из 30.