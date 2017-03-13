Нападающий «Анахайма» Перри стал первой звездой дня НХЛ

Перри забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в победном матче против «Вашингтона» (5:2). Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» Райан Макдона, оформивший дубль в матче против «Детройта» (4:1). Тройку лучших замкнул вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 42 из 44 бросков в матче против «Миннесоты» (4:2).