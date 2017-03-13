Овечкин впервые в карьере в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Безголевая серия российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина впервые в его карьере в НХЛ достигла 10 матчей.
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Хоккеисты «Вашингтона» в воскресенье на выезде уступили «Анахайму» со счетом 2:5, потерпев четвертое поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Овечкин провел на льду 19 минут и отдал одну голевую передачу.
Матч против «Анахайма» стал для россиянина десятым подряд, в котором он ушел с площадки без заброшенной шайбы. Подобное случилось с российским форвардом впервые с момента его дебюта в НХЛ в 2005 году.
Несмотря на неудачную серию, «Вашингтон»
|13.03.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|5:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:0, 3:1, 2:1)
|Рэнди Карлайл
|Барри Тротц
|Джонатан Бернье
|Брэден Холтби
|1-й период
|Ларс Эллер
|07:59
|09:05
|Райан Гецлаф
|16:59
|Райан Кеслер
|Том Уилсон
|19:32
|2-й период
|24:52
|Кори Перри
|26:35
|Райан Гецлаф
|Никлас II Бэкстрем
|27:19
|29:21
|Кори Перри (Р. Кеслер, Р. Гецлаф)
|29:49
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
|31:55
|Ник Ритчи
|Джон Карлсон (Н. Бэкстрем, Джаст. Уильямс)
|32:10
|33:14
|Райан Кеслер
|Том Уилсон
|38:55
|3-й период
|Джей Бигл
|42:26
|Ти. Джей. Оши
|43:45
|44:27
|Райан Гецлаф (К. Перри, Р. Кеслер)
|Маркус Юханссон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|44:57
|Дэниэл Винник
|49:26
|52:42
|Райан Кеслер (Э. Кольяно, Я. Сильверберг)
|10
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Перри (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Кеслер (Анахайм Дакс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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