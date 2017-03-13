Овечкин впервые в карьере в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд

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Хоккеисты «Вашингтона» в воскресенье на выезде уступили «Анахайму» со счетом 2:5, потерпев четвертое поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Овечкин провел на льду 19 минут и отдал одну голевую передачу.

Матч против «Анахайма» стал для россиянина десятым подряд, в котором он ушел с площадки без заброшенной шайбы. Подобное случилось с российским форвардом впервые с момента его дебюта в НХЛ в 2005 году.