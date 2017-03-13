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13 марта 2017, 9:09 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин впервые в карьере в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Безголевая серия российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина впервые в его карьере в НХЛ достигла 10 матчей.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> <span class=error>Безголевая</span> серия российского форварда Вашингтона Александра <span class=error>Овечкина</span> впервые в его карьере в <span class=error>НХЛ</span> достигла 10 матчей. Увеличить
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Хоккеисты «Вашингтона» в воскресенье на выезде уступили «Анахайму» со счетом 2:5, потерпев четвертое поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Овечкин провел на льду 19 минут и отдал одну голевую передачу.

Матч против «Анахайма» стал для россиянина десятым подряд, в котором он ушел с площадки без заброшенной шайбы. Подобное случилось с российским форвардом впервые с момента его дебюта в НХЛ в 2005 году.

Несмотря на неудачную серию, «Вашингтон» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Овечкин в текущей «регулярке» набрал 56 (27 шайб + 29 передач) очков в 68 играх.

13.03.2017 04:30 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 5:2 Вашингтон Кэпиталз
(0:0, 3:1, 2:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Барри Тротц
Вратари
Джонатан Бернье Брэден Холтби
1-й период
Ларс Эллер 07:59
09:05 Райан Гецлаф
16:59 Райан Кеслер
Том Уилсон 19:32
2-й период
24:52 Кори Перри
26:35 Райан Гецлаф
Никлас II Бэкстрем 27:19
29:21 Кори Перри (Р. Кеслер, Р. Гецлаф)
29:49 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
31:55 Ник Ритчи
Джон Карлсон (Н. Бэкстрем, Джаст. Уильямс) 32:10
33:14 Райан Кеслер
Том Уилсон 38:55
3-й период
Джей Бигл 42:26
Ти. Джей. Оши 43:45
44:27 Райан Гецлаф (К. Перри, Р. Кеслер)
Маркус Юханссон (А. Овечкин, Е. Кузнецов) 44:57
Дэниэл Винник 49:26
52:42 Райан Кеслер (Э. Кольяно, Я. Сильверберг)
Статистика
10 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Перри (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Кеслер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
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