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13 марта 2017, 9:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Анахайм» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 13 марта. /ТАСС/. </em>Анахайм обыграл Вашингтон со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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У хозяев шайбы забросили Кори Перри (25-я и 29-я минуты), Рикард Ракелл (30), Райан Гетцлаф (45) и Райан Кеслер (53). В составе гостей отличились Джон Карлсон (33) и Маркус Юханссон (45).

Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Теперь на счету Овечкина 56 очков (27+29) в 68 матчах, у Кузнецова — 52 (16+37).

«Вашингтон», который занимает первое место в Восточной конференции, проиграл четвертый матч подряд, а Овечкин не может забросить шайбу уже 10 матчей.

В другой встрече дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Даллас» со счетом 5:1.

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