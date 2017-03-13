Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»

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У хозяев шайбы забросили Кори Перри (25-я и 29-я минуты), Рикард Ракелл (30), Райан Гетцлаф (45) и Райан Кеслер (53). В составе гостей отличились Джон Карлсон (33) и Маркус Юханссон (45).

Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Теперь на счету Овечкина 56 очков (27+29) в 68 матчах, у Кузнецова — 52 (16+37).

«Вашингтон», который занимает первое место в Восточной конференции, проиграл четвертый матч подряд, а Овечкин не может забросить шайбу уже 10 матчей.

В другой встрече дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Даллас» со счетом 5:1.