Передача Маркова помогла «Монреалю» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

У хозяев шайбу забросил Милан Лучич (25-я минута). В составе гостей отличились Пол Байрон (54, 59), Алекс Гальченюк (55) и Макс Пачьоретти (60).

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 30 очков (4 шайбы + 26 передач) в 50 матчах. Также Марков провел 978-ю игру за «Монреаль» — теперь по этому показателю он делит шестое место в истории клуба с Морисом Ришаром.