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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29052020/
13 марта 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Маркова помогла «Монреалю» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» проиграл «Монреалю» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбу забросил Милан Лучич (25-я минута). В составе гостей отличились Пол Байрон (54, 59), Алекс Гальченюк (55) и Макс Пачьоретти (60).

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 30 очков (4 шайбы + 26 передач) в 50 матчах. Также Марков провел 978-ю игру за «Монреаль» — теперь по этому показателю он делит шестое место в истории клуба с Морисом Ришаром.

Российский форвард «Монреаля» Александр Радулов, который пропустил последние три матча из-за травмы, вернулся на лед. Он провел на льду более 17 минут и результативными действиями не отметился.

13.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 1:4 Монреаль Канадиенс
(0:0, 1:0, 0:4)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Клод Жюльен
Вратари
Кэм Тэлбот 58:33 (К. Тэлбот 58:53-59:04, К. Тэлбот 59:33) Кэри Прайс
1-й период
05:15 Дарнелл Нерс
Майк Маккэррон 05:15
05:29 Зак Кассиан
Эндрю Шоу 07:16
18:35 Леон Драйзайтль
2-й период
24:17 Милан Лучич
Алексей Емелин 30:00
Алексей Емелин 30:00
3-й период
Пол Байрон (Ф. Дано, Б. Галлахер) 53:33
Макс Пачоретти (А. Гальченюк, А. Марков) 54:42
56:26 Бенуа Пульо
Александр Радулов 56:26
Пол Байрон п.в. 58:53
Макс Пачоретти (П. Байрон, Т. Митчелл) п.в. 59:33
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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