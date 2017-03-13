Передача Маркова помогла «Монреалю» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» проиграл «Монреалю» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбу забросил Милан Лучич (25-я минута). В составе гостей отличились Пол Байрон (54, 59), Алекс Гальченюк (55) и Макс Пачьоретти (60).
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 30 очков (4 шайбы + 26 передач) в 50 матчах. Также Марков провел 978-ю игру за «Монреаль» — теперь по этому показателю он делит шестое место в истории клуба с Морисом Ришаром.
Российский форвард «Монреаля» Александр Радулов, который пропустил последние три матча
|13.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|1:4
|Монреаль Канадиенс
|(0:0, 1:0, 0:4)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Клод Жюльен
Вратари
|Кэм Тэлбот 58:33 (К. Тэлбот 58:53-59:04, К. Тэлбот 59:33)
|Кэри Прайс
|1-й период
|05:15
|Дарнелл Нерс
|Майк Маккэррон
|05:15
|05:29
|Зак Кассиан
|Эндрю Шоу
|07:16
|18:35
|Леон Драйзайтль
|2-й период
|24:17
|Милан Лучич
|Алексей Емелин
|30:00
|Алексей Емелин
|30:00
|3-й период
|Пол Байрон (Ф. Дано, Б. Галлахер)
|53:33
|Макс Пачоретти (А. Гальченюк, А. Марков)
|54:42
|56:26
|Бенуа Пульо
|Александр Радулов
|56:26
|Пол Байрон
|п.в.
|58:53
|Макс Пачоретти (П. Байрон, Т. Митчелл)
|п.в.
|59:33
Статистика
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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