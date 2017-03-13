Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

У хозяев шайбу забросил Франс Нильсен (26-я минита). В составе гостей отличились Кевин Хейз (20, 38), Райан Макдона (37) и Дерек Степан (57).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне 21-летний нападающий набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач) в 32 матчах.