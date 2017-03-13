Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Детройт» проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбу забросил Франс Нильсен (26-я минита). В составе гостей отличились Кевин Хейз (20, 38), Райан Макдона (37) и Дерек Степан (57).
Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне 21-летний нападающий набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач) в 32 матчах.
|13.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|1:4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(0:1, 1:2, 0:1)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Ален Виньо
Вратари
|Петр Мразек
|Антти Раанта
|1-й период
|Стивен Кэмпфер
|18:17
|Райан Макдона (К. Хэйс, М. Грабнер)
|19:33
|2-й период
|Марк Стаал
|24:52
|25:35
|Франс Нильсен (Г. Нюквист, Дж. Абделькадер)
|32:13
|Дилан Ларкин
|Райан Макдона (П. Бучневич, М. Стаал)
|36:50
|Кевин Хэйс (Дж. Миллер, М. Грабнер)
|37:27
|3-й период
|Брендан Смит
|40:24
|Дерек Степан
|42:34
|55:11
|Дилан Ларкин
|Дерек Степан (К. Крайдер, М. Цуккарелло-Осен)
|56:01
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Макдона (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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