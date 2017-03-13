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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29051980/
13 марта 2017, 8:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Детройт» проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбу забросил Франс Нильсен (26-я минита). В составе гостей отличились Кевин Хейз (20, 38), Райан Макдона (37) и Дерек Степан (57).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне 21-летний нападающий набрал 18 очков (8 шайб + 10 передач) в 32 матчах.

13.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 1:4 Нью-Йорк Рейнджерс
(0:1, 1:2, 0:1)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Ален Виньо
Вратари
Петр Мразек Антти Раанта
1-й период
Стивен Кэмпфер 18:17
Райан Макдона (К. Хэйс, М. Грабнер) 19:33
2-й период
Марк Стаал 24:52
25:35 Франс Нильсен (Г. Нюквист, Дж. Абделькадер)
32:13 Дилан Ларкин
Райан Макдона (П. Бучневич, М. Стаал) 36:50
Кевин Хэйс (Дж. Миллер, М. Грабнер) 37:27
3-й период
Брендан Смит 40:24
Дерек Степан 42:34
55:11 Дилан Ларкин
Дерек Степан (К. Крайдер, М. Цуккарелло-Осен) 56:01
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Макдона (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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