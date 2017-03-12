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12 марта 2017, 22:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Чикаго» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чикаго с 91 очком занимает второе место в таблице Западной конференции. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (1-я минута), Артемий Панарин (5), Тревор ван Римсдайк (26) и Мариан Хосса (55). У гостей отличились Эрик Стал (11) и Микаэль Гранлунд (41).

На счету россиянина Панарина также голевая передача.

«Чикаго» с 91 очком занимает второе место в таблице Западной конференции, «Миннесота» лидирует (92).

В следующем матче «Чикаго» 14 марта на выезде сыграет с «Монреалем», «Миннесота» в тот же день в гостях встретится с «Вашингтоном».

12.03.2017 19:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 4:2 Миннесота Уайлд
(2:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Брюс Будро
Вратари
Кори Кроуфорд Деван Дубник 04:38 (Д. Кюмпер 04:38)
1-й период
00:51 Патрик Кейн (А. Панарин, Дж. Одуйя)
04:38 Артемий Панарин (П. Кейн, Н. Яльмарссон)
Эрик Стаал (Н. Нидеррайтер, М. Сканделла) 10:30
17:41 Таннер Киро
2-й период
25:28 Тревор ван Римсдайк (М. Крюгер, Дж. Туту)
3-й период
Микаэль Гранлунд 40:46
Юнас Бродин 42:08
53:42 Мариан Хосса (Д. Кит)
Мэтью Дамба 57:51
Райан Сутер 59:33
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Д. Кит (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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Новости НХЛ

Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Детройту» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 21-й в сезоне.
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