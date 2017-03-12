Гол и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (1-я минута), Артемий Панарин (5), Тревор ван Римсдайк (26) и Мариан Хосса (55). У гостей отличились Эрик Стал (11) и Микаэль Гранлунд (41).

На счету россиянина Панарина также голевая передача.

«Чикаго» с 91 очком занимает второе место в таблице Западной конференции, «Миннесота» лидирует (92).

В следующем матче «Чикаго» 14 марта на выезде сыграет с «Монреалем», «Миннесота» в тот же день в гостях встретится с «Вашингтоном».