Гол и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Чикаго» на своей площадке обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (1-я минута), Артемий Панарин (5), Тревор ван Римсдайк (26) и Мариан Хосса (55). У гостей отличились Эрик Стал (11) и Микаэль Гранлунд (41).
На счету россиянина Панарина также голевая передача.
«Чикаго» с 91 очком занимает второе место в таблице Западной конференции, «Миннесота» лидирует (92).
В следующем матче «Чикаго» 14 марта на выезде сыграет с «Монреалем», «Миннесота» в тот же день в гостях встретится с «Вашингтоном».
|12.03.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|4:2
|Миннесота Уайлд
|(2:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Брюс Будро
Вратари
|Кори Кроуфорд
|Деван Дубник 04:38 (Д. Кюмпер 04:38)
|1-й период
|00:51
|Патрик Кейн (А. Панарин, Дж. Одуйя)
|04:38
|Артемий Панарин (П. Кейн, Н. Яльмарссон)
|Эрик Стаал (Н. Нидеррайтер, М. Сканделла)
|10:30
|17:41
|Таннер Киро
|2-й период
|25:28
|Тревор ван Римсдайк (М. Крюгер, Дж. Туту)
|3-й период
|Микаэль Гранлунд
|40:46
|Юнас Бродин
|42:08
|53:42
|Мариан Хосса (Д. Кит)
|Мэтью Дамба
|57:51
|Райан Сутер
|59:33
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Д. Кит (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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