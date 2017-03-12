«Попробуйте не отпустить русских!» Чех сказал всю правду американцам в лицо

Не только российские игроки жестко высказываются по теме Олимпиады. Хорошо высказался и чешский форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек.

«Это абсолютно нелепо, что нас не отпускают в Пхенчхан, — сказал Ворачек в интервью CSN Philly. — Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал заявление Билла Дэйли. Он сказал, что мы не поедем. Так вас, чиновников, туда никто не зовет. Игроки хотят ехать на Олимпиаду. Почему же вы отвечаете за нас? Вы даже не входите в профсоюз хоккеистов НХЛ. Никто вас не хочет видеть в Корее. Там нужны игроки».

Надо напомнить слова Билла Дэйли. Второй человек в НХЛ сказал: «Если ничего не изменится, то мы никуда не поедем. Мы это заявили еще три месяца назад, и с тех пор ничего не изменилось».

Якуб Ворачек — лидер сборной Чехии с тех пор, как карьеру в национальной сборной завершил Яромир Ягр. Он представлял свою страну на четырех чемпионатах мира, на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира.

«Я гарантирую, что игроки хотят поехать в Пхенчхан, — заявил Ворачек. — И вот Александр Овечкин заявил, что все равно туда приедет, а хозяин “Вашингтона” Тэд Леонсис его отпустил. Я посмотрю, как вы в НХЛ будете останавливать того же Овечкина. И вообще всех русских игроков. Попробуйте им сказать, что они никуда не едут».

«Не понимаю, как можно говорить, что НХЛ составляет календарь на следующий сезон без учета Пхенчхана! — поражен Ворачек. — Это Олимпиада. Это не просто бизнес. Ты хочешь быть частью Олимпиады. Поверьте мне, игроки очень туда хотят. А те, кто не поедут, получат пару недель, чтобы отдохнуть и перезагрузить батарейки. Нужно время, чтобы залечить все эти синяки и ушибы».

Да, НХЛ официально не закрыла дверь на Олимпиаду-2018. Но лига проявляет гораздо больше интереса к Пекину-2022. Билл Дэйли в декабре уже летал в Китай и был приятно удивлен тем, как в этой стране проявляют интерес к хоккею.

«То же самое было с экспансией НБА в Китай, когда большую страну удалось влюбить в этот вид спорта, — говорит Дэйли. — Радует, что китайцы уже считают хоккей крутой игрой».

Если же говорить об Олимпиаде в Корее, то ситуация зашла в тупик. НХЛ ждет, что МОК поделится будущей прибылью или возьмет на себя расходы по перелету и проживанию, а также страховкам игроков. Кроме того, НХЛ могут устроить уступки со стороны профсоюза по будущему коллективному соглашению.

Но сейчас ни одна из сторон не собирается делать шаги навстречу. Когда крайний срок на принятие решения? Напомним, что НХЛ согласилась на поездку на Олимпиаду-2014 в Сочи только в июле 2013 года.