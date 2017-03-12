Форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Карл Хагелин выбыл как минимум на месяц из-за травмы

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 61 игру и набрал 22 очка (6 шайб + 16 передач). В пятницу Хагелин отыграл матч за «Питтсбург» в регулярном чемпионате против «Эдмонтона», который завершился победой его команды по буллитам (3:2).

Хагелин стал седьмым игроком в лазарете «пингвинов». В настоящее время от различных травм в команде восстанавливаются нападающие Патрик Хёрнквист, Мэтт Каллен, Брайан Раст, а также защитники Крис Летанг, Тревор Дэйли и Олли Мяяття.