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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29047117/
12 марта 2017, 12:24 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Овечкин рассмешил партнеров по команде в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассмешил партнеров по команде, неудачно выполнив смену в ходе гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4), передает пресс-служба лиги.

Российский капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> рассмешил партнеров по команде неудачно выполнив смену в ходе гостевого матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Лос-Анджелесом (2:4) передает <nobr>пресс-служба</nobr> лиги. Увеличить
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В одной из смен россиянин не смог нормально перебраться через борт, в итоге свалившись на одноклубников.

«Он однозначно войдет в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться», — заметили в шутку комментаторы НХЛ.

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