Овечкин рассмешил партнеров по команде в матче с «Лос-Анджелесом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В одной из смен россиянин не смог нормально перебраться через борт, в итоге свалившись на одноклубников.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src='https://www.nhl.com/capitals/video/embed/ovechkin-hops-over-the-boards/t-277437440/c-50275303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Он однозначно войдет в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться», — заметили в шутку комментаторы НХЛ.