Овечкин рассмешил партнеров по команде в матче с «Лос-Анджелесом»
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассмешил партнеров по команде, неудачно выполнив смену в ходе гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4), передает
пресс-служба лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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В одной из смен россиянин не смог нормально перебраться через борт, в итоге свалившись на одноклубников.
«Он однозначно войдет в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться», — заметили в шутку комментаторы НХЛ.
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