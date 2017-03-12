Рекордная засуха Овечкина

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«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:1.

В первом матче игрового дня НХЛ «Бостон» на родном льду обыграл «Филадельфию».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 11.03.2017, 21:00 2:1 Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз

В стартовом игровом отрезке счет открыл чешский нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк, реализовавший большинство. Во втором периоде «Филадельфия» отыгралась благодаря голу канадского форварда Джордана Уила.

Дело шло к овертайму, однако шайба Дрю Стэффорда все-таки принесла хозяевам три очка. Американский нападающий отличился за шесть секунд до финальной сирены.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 25 минут и 13 секунд, отметился одним броском по воротам, пятью силовыми приемами и двумя блоками.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 12.03.2017, 3:00 3:2 Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 3:2.

«Тампа-Бэй» на родном льду обыграла «Флориду» со счетом 3:2.

В стартовом игровом отрезке ворота «Латнинг» поразил легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, а канадский защитник Марк Писик удвоил преимущество.

Камбэк хозяев начал российский форвард Никита Кучеров. Канадец Янни Гурд восстановил равновесие, а победу «Лайтнинг» точным броском на 58-й минуте принес чех Ондржей Палат.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34 и был признан второй звездой встречи.

Кучеров забросил свою 31-ю шайбу в сезоне. Таким образом, россиянин превзошел прошлогоднее достижение и установил новые личные рекорды по голам и очкам. Всего на его счету 67 очков в 60 матчах текущего сезона.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 12.03.2017, 3:00 2:3 ОТ Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Ливз

«Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3 ОТ.

«Каролина» в овертайме уступила «Торонто» на родном льду со счетом 2:3.

Эта встреча была примечательна тем, что в начале первого периода травму плеча получил российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков после столкновения с чешским защитником «Торонто» Романом Полаком. 21-летний россиянин проводил лишь вторую игру в НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.

«Сент-Луис» переиграл «Айлендерс» со счетом 4:3.

Российский нападающий Владимир Тарасенко на восьмой минуте вывел хозяев вперед, а швед Александер Стин на старте второго игрового отрезка упрочил лидерство «Блюз». Брок Нельсон отыграл одну шайбу, но Тарасенко и Патрик Берглунд довели преимущество хозяев до трех шайб.

До финальной сирены Антони Бовилье и Ник Ледди сократили отставание гостей до минимального, но большего им добиться не удалось.

В итоге первой звездой встречи был признан оформивший дубль Тарасенко. Для россиянина это были 31-й и 32-й голы в текущем сезоне. И теперь он занимает второе место в гонке снайперов.

Эту позицию Тарасенко делит со своим соотечественником Евгением Малкиным, канадцем Брэдом Маршаном и финном Патриком Лайне.

«Действительно, это была очень важная победа для нас. Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, кто пришел поддержать нас сегодня. Особенная благодарность моим друзьям — Андрею и Ирине, которые специально приехали из России, чтобы посмотреть этот матч.

Почему я бросал в ближний угол? Нужно стараться делать разные вещи на льду. Партнеры сегодня дали мне возможности забить, но гораздо важнее, что мы снова выиграли после такой непростой выездной серии.

Победа всегда делает тебя счастливым, мы будем стараться радовать вас в каждой игре. У нас были перестановки в составе, и за счет командного усилия мы смогли выиграть, — сказал после матча Тарасенко. Его слова приводит Fox Sports.

После окончания всех 12 субботних матчей Тарасенко был признан второй звездой игрового дня.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 12.03.2017, 6:00 0:3 Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз

«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3.

«Питтсбург» добился сухой победы над «Ванкувером» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для «пингвинов», идущих на втором месте в Восточной конференции, пятой подряд.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин провел на льду 19 минут и 52 секунды и сделал пять бросков по воротам, его соотечественник из «Ванкувера» защитник Никита Трямкин сыграл 18 минут 20 секунд и отметился одним броском по воротам.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 12.03.2017, 6:30 4:2 Лос-Анджелес Кингз Вашингтон Кэпиталз

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:4.

На пятой минуте чех Якуб Врана вывел столичную команду вперед. Ближе к концу периода словак Мариан Габорик сравнял счет.

В следующем игровом отрезке команды еще раз обменялись голами — за гостей забил Ти Джей Оши, в составе хозяев отличился Мариан Габорик.

В третьем периоде на 49-й минуте матча Адриан Кемпе вывел «Лос-Анджелес» вперед, а на последней минуте матча хозяева усилиями канадца Джеффа Картера поразили пустые ворота.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Несмотря на это, хоккеист, отыгравший 18 минут 48 секунд и сделавший один бросок по воротам, был признан третьей звездой встречи.

Овечкин не может отметиться голом уже на протяжении девяти матчей подряд. Это повторение личного антирекорда форварда.

В последний подобная череда неудач преследовала россиянина восемь лет назад. В сезоне-2008/09 Александра также не мог забросить шайбу на протяжении девяти матчей подряд.

Другие матчи игрового дня:

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:3.

«Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз» — 2:4.

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 0:3.

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:3.

«Аризона Койотс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:4.