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12 марта 2017, 10:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Россиянин оформил дубль в победном матче с Айлендерс Увеличить
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Россиянин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3).

Первой звездой признан вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, отразивший 31 бросок в матче с «Виннипегом» (3:0).

Тройку лучших замкнул голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй, на счету которого 27 сэйв во встрече с «Ванкувером» (3:0).

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