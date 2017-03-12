Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3).
Первой звездой признан вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, отразивший 31 бросок в матче с «Виннипегом» (3:0).
Тройку лучших замкнул голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй, на счету которого 27 сэйв во встрече с «Ванкувером» (3:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter