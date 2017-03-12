Овечкин повторил свой антирекорд, не сумев забросить шайбу в девятом матче подряд

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В воскресенье «Вашингтон» в гостях со счетом 2:4 уступил «Лос-Анджелесу».

Последний раз Овечкин не мог отличиться девять матчей подряд в сезоне-2008/09. Россиянин также 17 встреч кряду не может забросить шайбу при игре в равных составах.