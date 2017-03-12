Овечкин повторил свой антирекорд, не сумев забросить шайбу в девятом матче подряд
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в девятом матче кряду и повторил свой антирекорд.
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В воскресенье «Вашингтон» в гостях со счетом 2:4 уступил «Лос-Анджелесу».
Последний раз Овечкин не мог отличиться девять матчей подряд в сезоне-2008/09. Россиянин также 17 встреч кряду не может забросить шайбу при игре в равных составах.
|12.03.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|4:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Барри Тротц
Вратари
|Джонатан Куик
|Филипп Грубауэр 58:25 (Ф. Грубауэр 59:25-59:37, Ф. Грубауэр 59:58)
|1-й период
|02:50
|Дрю Даути
|Якуб Врана (К. Шаттенкирк, Джаст. Уильямс)
|04:35
|Ти. Джей. Оши
|10:26
|12:32
|Адриан Кемпе
|Кевин Шаттенкирк
|12:52
|15:30
|Мариан Габорик (А. Копитар, А. Мартинес)
|2-й период
|Ти. Джей. Оши (М. Юханссон)
|20:47
|Кевин Шаттенкирк
|25:51
|27:20
|Анже Копитар (Дж. Картер, Дж. Маззин)
|Джей Бигл
|31:32
|36:52
|Ник Дауд
|3-й период
|48:46
|Адриан Кемпе (А. Мартинес, К. Грэвел)
|Кевин Шаттенкирк
|55:57
|Евгений Кузнецов
|59:25
|59:58
|п.в.
|Джефф Картер (Т. Тоффоли)
Статистика
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), А. Кемпе (Лос-Анджелес Кингз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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