Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29046541/
12 марта 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин повторил свой антирекорд, не сумев забросить шайбу в девятом матче подряд

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в девятом матче кряду и повторил свой антирекорд.

<em>МОСКВА 12 марта. /ТАСС/. </em>Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вашингтон Александр <span class=error>Овечкин</span> не смог забросить шайбу в девятом матче кряду и повторил свой антирекорд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Вашингтон» в гостях со счетом 2:4 уступил «Лос-Анджелесу».

Последний раз Овечкин не мог отличиться девять матчей подряд в сезоне-2008/09. Россиянин также 17 встреч кряду не может забросить шайбу при игре в равных составах.

12.03.2017 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 4:2 Вашингтон Кэпиталз
(1:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Барри Тротц
Вратари
Джонатан Куик Филипп Грубауэр 58:25 (Ф. Грубауэр 59:25-59:37, Ф. Грубауэр 59:58)
1-й период
02:50 Дрю Даути
Якуб Врана (К. Шаттенкирк, Джаст. Уильямс) 04:35
Ти. Джей. Оши 10:26
12:32 Адриан Кемпе
Кевин Шаттенкирк 12:52
15:30 Мариан Габорик (А. Копитар, А. Мартинес)
2-й период
Ти. Джей. Оши (М. Юханссон) 20:47
Кевин Шаттенкирк 25:51
27:20 Анже Копитар (Дж. Картер, Дж. Маззин)
Джей Бигл 31:32
36:52 Ник Дауд
3-й период
48:46 Адриан Кемпе (А. Мартинес, К. Грэвел)
Кевин Шаттенкирк 55:57
Евгений Кузнецов 59:25
59:58 п.в. Джефф Картер (Т. Тоффоли)
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), А. Кемпе (Лос-Анджелес Кингз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Массовая драка произошла на открытом чемпионате Дагестана по ММА

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Прядкин: поле на стадионе "Центральный" в Казани бедовое, РФПЛ отреагирует жестко