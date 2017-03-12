«Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Мариан Габорик (16-я минута), Анже Копитар (28), Адриан Кемпе (49) и Джеф Картер (60). У «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана (5) и Ти Джей Оши (21).
«Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.
В другой встрече дня «Питтсбург» одержал сухую победу в гостях над «Ванкувером» со счетом 3:0. Для «Пингвинз» эта победа стала пятой подряд, «Кэнакс» подлили серию поражений до трех.
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