Две шайбы Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Владимир Тарасенко (8-я и 36-я минуты), Александр Стин (25) и Патрик Берглунд (39). У проигравших отличились Брок Нельсон (32), Антони Бовилье (43) и Ник Ледди (59).

Российский форвард был признан первой звездой матча. На счету 25-летнего Тарасенко теперь 61 очко (32 шайбы + 29 передач) в 67 играх.

В другом матче «Аризона» дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:4.