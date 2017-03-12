Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче чемпионата НХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Никита Кучеров (24-я минута), Янни Гурд (31) и Ондржей Палат (58). У проигравших отличились Яромир Ягр (17) и Марк Писик (20).

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска и одержал 16-ю победу в сезоне. На счету Кучерова теперь 67 очков (31 шайба + 36 передач) в 60 матчах — это его лучшие показатели в карьере.

«Флорида» потерпела четвертое поражение подряд.