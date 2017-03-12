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12 марта 2017, 9:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 12 марта. /ТАСС/. </em><span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> обыграла Флориду со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Никита Кучеров (24-я минута), Янни Гурд (31) и Ондржей Палат (58). У проигравших отличились Яромир Ягр (17) и Марк Писик (20).

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска и одержал 16-ю победу в сезоне. На счету Кучерова теперь 67 очков (31 шайба + 36 передач) в 60 матчах — это его лучшие показатели в карьере.

«Флорида» потерпела четвертое поражение подряд.

12.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2 Флорида Пантерз
(0:2, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Джон Купер Том Роу
Вратари
Андрей Василевский Джеймс Раймер 58:02
1-й период
01:59 Джей Ти Браун
Алекс Петровик 01:59
Джейсон Димерс 07:27
14:22 Ондржей Палат
Яромир Ягр (А. Барков, Д. Маршессо) 16:32
Марк Пайсик (Рил. Смит, А. Барков) 19:13
2-й период
22:58 Габриель Дюмон
Кит Яндл 22:58
Кит Яндл 22:58
23:43 Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Друэн)
Алекс Петровик 26:17
Алекс Петровик 26:17
Алекс Петровик 26:17
26:35 Ондржей Палат
Колтон Сивиур 26:35
29:24 Люк Витковски
30:11 Янни Гурд
30:28 Андрей Шустр
39:06 Джейк Дотчин
Винс Трочек 39:06
3-й период
Дерек Маккензи 45:51
57:37 Ондржей Палат (А. Шустр)
Статистика
20 Штрафное время 42
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Флорида Пантерз
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