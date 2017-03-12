Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Никита Кучеров (24-я минута), Янни Гурд (31) и Ондржей Палат (58). У проигравших отличились Яромир Ягр (17) и Марк Писик (20).
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска и одержал 16-ю победу в сезоне. На счету Кучерова теперь 67 очков (31 шайба + 36 передач) в 60 матчах — это его лучшие показатели в карьере.
«Флорида» потерпела четвертое поражение подряд.
|12.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Amalie Arena
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|3:2
|Флорида Пантерз
|(0:2, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
|Джон Купер
|Том Роу
Вратари
|Андрей Василевский
|Джеймс Раймер 58:02
|1-й период
|01:59
|Джей Ти Браун
|Алекс Петровик
|01:59
|Джейсон Димерс
|07:27
|14:22
|Ондржей Палат
|Яромир Ягр (А. Барков, Д. Маршессо)
|16:32
|Марк Пайсик (Рил. Смит, А. Барков)
|19:13
|2-й период
|22:58
|Габриель Дюмон
|Кит Яндл
|22:58
|Кит Яндл
|22:58
|23:43
|Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Друэн)
|Алекс Петровик
|26:17
|Алекс Петровик
|26:17
|Алекс Петровик
|26:17
|26:35
|Ондржей Палат
|Колтон Сивиур
|26:35
|29:24
|Люк Витковски
|30:11
|Янни Гурд
|30:28
|Андрей Шустр
|39:06
|Джейк Дотчин
|Винс Трочек
|39:06
|3-й период
|Дерек Маккензи
|45:51
|57:37
|Ондржей Палат (А. Шустр)
Статистика
|20
|Штрафное время
|42
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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