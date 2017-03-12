«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину» в матче чемпионата НХЛ, Зыков получил травму
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Каролина» проиграла «Торонто» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митч Марнер (10-я минута), Джеймс ван Римсдайк (28) и Морган Райлли (63). У проигравших отличились Виктор Раск (9) и Теуво Терявяйнен (21).
В начале первого периода травму плеча получил российский форвард «Каролины» Валентин Зыков после столкновения с защитником «Торонто» Романом Полаком. 21-летний россиянин проводил свою вторую игру в НХЛ.
|12.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|2:3 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Майк Бэбкок
Вратари
|Кэм Уорд
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|08:59
|Виктор Раск (Э. Линдхольм, Б. Песке)
|Митчелл Марнер (Т. Бозак, Дж. ван Римсдайк)
|09:52
|Никита Зайцев
|19:01
|2-й период
|20:45
|Теуво Терявяйнен (Джор. Стаал, Дж. Фольк)
|24:23
|Кэм Уорд
|Джеймс ван Римсдайк
|27:37
|3-й период
|Мартин Маринчин
|40:42
|51:27
|Йоаким Нордстрем
|Овертайм
|Морган Райлли (В. Нюландер, Дж. Гардинер)
|62:13
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. ван Римсдайк (Торонто Мэйпл Ливз), В. Раск (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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