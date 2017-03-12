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12 марта 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину» в матче чемпионата НХЛ, Зыков получил травму

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Каролина» проиграла «Торонто» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победная шайба на счету Моргана Райлли. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митч Марнер (10-я минута), Джеймс ван Римсдайк (28) и Морган Райлли (63). У проигравших отличились Виктор Раск (9) и Теуво Терявяйнен (21).

В начале первого периода травму плеча получил российский форвард «Каролины» Валентин Зыков после столкновения с защитником «Торонто» Романом Полаком. 21-летний россиянин проводил свою вторую игру в НХЛ.

12.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 2:3 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(1:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Билл Питерс Майк Бэбкок
Вратари
Кэм Уорд Фредерик Андерсен
1-й период
08:59 Виктор Раск (Э. Линдхольм, Б. Песке)
Митчелл Марнер (Т. Бозак, Дж. ван Римсдайк) 09:52
Никита Зайцев 19:01
2-й период
20:45 Теуво Терявяйнен (Джор. Стаал, Дж. Фольк)
24:23 Кэм Уорд
Джеймс ван Римсдайк 27:37
3-й период
Мартин Маринчин 40:42
51:27 Йоаким Нордстрем
Овертайм
Морган Райлли (В. Нюландер, Дж. Гардинер) 62:13
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. ван Римсдайк (Торонто Мэйпл Ливз), В. Раск (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Каролина Харрикейнз
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