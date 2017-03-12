«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину» в матче чемпионата НХЛ, Зыков получил травму

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митч Марнер (10-я минута), Джеймс ван Римсдайк (28) и Морган Райлли (63). У проигравших отличились Виктор Раск (9) и Теуво Терявяйнен (21).

В начале первого периода травму плеча получил российский форвард «Каролины» Валентин Зыков после столкновения с защитником «Торонто» Романом Полаком. 21-летний россиянин проводил свою вторую игру в НХЛ.