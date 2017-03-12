Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29045738/
12 марта 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Баффало» обыграл «Коламбус» в матче чемпионата НХЛ, проигрывая 0:3

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Баффало» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Маккейб (21-я минута), Мэтт Мулсон (26), Сэм Райнхарт (40), Эвандер Кейн (58) и Джек Айкел (60). У проигравших отличились Дэвид Савар (8), Ник Фолиньо (15) и Оливер Бьеркстранд (18).

В другом матче «Колорадо» дома уступил «Оттаве» со счетом 2:4. Голкипер гостей Крэйг Андерсен одержал рекордную в истории клуба 147-ю победу, обойдя по этому показателю Патрика Лалима. Кроме того, две передачи в матче на счету защитника «Оттавы» Эрика Карлссона. Швед стал первым с 2008 года защитником (после Никласа Лидстрема), которому удалось сделать в сезоне 50 передач.

Еще в одном матче «Виннипег» дома проиграл «Калгари» со счетом 0:3. Голкипер Брайан Эллиотт сделал второй шатаут подряд.

Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Коламбус» победил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков

«Коламбус» победил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Баффало» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Массовая драка произошла на открытом чемпионате Дагестана по ММА

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Прядкин: поле на стадионе "Центральный" в Казани бедовое, РФПЛ отреагирует жестко