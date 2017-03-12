«Баффало» обыграл «Коламбус» в матче чемпионата НХЛ, проигрывая 0:3
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Баффало» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Маккейб (21-я минута), Мэтт Мулсон (26), Сэм Райнхарт (40), Эвандер Кейн (58) и Джек Айкел (60). У проигравших отличились Дэвид Савар (8), Ник Фолиньо (15) и Оливер Бьеркстранд (18).
В другом матче «Колорадо» дома уступил «Оттаве» со счетом 2:4. Голкипер гостей Крэйг Андерсен одержал рекордную в истории клуба 147-ю победу, обойдя по этому показателю Патрика Лалима. Кроме того, две передачи в матче на счету защитника «Оттавы» Эрика Карлссона. Швед стал первым с 2008 года защитником (после Никласа Лидстрема), которому удалось сделать в сезоне 50 передач.
Еще в одном матче «Виннипег» дома проиграл «Калгари» со счетом 0:3. Голкипер Брайан Эллиотт сделал второй шатаут подряд.
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