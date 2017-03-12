«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Сан-Хосе» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен (13-я минута), Джеймс Нил (31) и Виктор Арвидссон (59). У проигравших отличился Пол Мартин (7).
«Нэшвилл» прервал серию из четырех поражений подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает третье место, набрав в 67 матчах 87 очков. «Нэшвилл» с 77 очками после 68 игр идет седьмым.
|11.03.2017 23:59
|Зрители 17497
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|1:3
|Нэшвилл Предаторз
|(1:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Мартин Джонс 58:32 (М. Джонс 58:58)
|Юусе Сарос
|1-й период
|06:18
|Пол Мартин (Джо Торнтон)
|Калле Ярнкрок
|07:32
|Райан Джохансен (Р. Йоси)
|12:10
|14:08
|Янник Хансен
|2-й период
|Джеймс Нил (К. Уилсон)
|30:08
|34:01
|Бренден Диллон
|Остин Уотсон
|34:01
|Энтони Битетто
|36:50
|3-й период
|Энтони Битетто
|42:38
|48:42
|Брент Бернс
|Джеймс Нил
|57:30
|Виктор Арвидссон (Пи.Кей. Суббан)
|п.в.
|58:58
Статистика
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), М. Экхольм (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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