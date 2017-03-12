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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29045426/
12 марта 2017, 9:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Сан-Хосе» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен (13-я минута), Джеймс Нил (31) и Виктор Арвидссон (59). У проигравших отличился Пол Мартин (7).

«Нэшвилл» прервал серию из четырех поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает третье место, набрав в 67 матчах 87 очков. «Нэшвилл» с 77 очками после 68 игр идет седьмым.

11.03.2017 23:59 Зрители 17497 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 1:3 Нэшвилл Предаторз
(1:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Питер Дебур Питер Лавиолетт
Вратари
Мартин Джонс 58:32 (М. Джонс 58:58) Юусе Сарос
1-й период
06:18 Пол Мартин (Джо Торнтон)
Калле Ярнкрок 07:32
Райан Джохансен (Р. Йоси) 12:10
14:08 Янник Хансен
2-й период
Джеймс Нил (К. Уилсон) 30:08
34:01 Бренден Диллон
Остин Уотсон 34:01
Энтони Битетто 36:50
3-й период
Энтони Битетто 42:38
48:42 Брент Бернс
Джеймс Нил 57:30
Виктор Арвидссон (Пи.Кей. Суббан) п.в. 58:58
Статистика
9 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), М. Экхольм (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
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