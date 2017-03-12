«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче чемпионата НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (39-я минута) и Дрю Стэффорд (60). У проигравших отличился Джордан Уил (22).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает седьмое место, набрав в 68 матчах 78 очков. «Филадельфия» с 70 очками после 67 игр идет 11-й.

«Бостон» в следующем матче в гостях сыграет с «Ванкувером», «Филадельфия» на своем льду примет «Коламбус». Обе встречи пройдут 14 марта.