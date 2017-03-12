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12 марта 2017, 0:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (39-я минута) и Дрю Стэффорд (60). У проигравших отличился Джордан Уил (22).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает седьмое место, набрав в 68 матчах 78 очков. «Филадельфия» с 70 очками после 67 игр идет 11-й.

«Бостон» в следующем матче в гостях сыграет с «Ванкувером», «Филадельфия» на своем льду примет «Коламбус». Обе встречи пройдут 14 марта.

11.03.2017 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 2:1 Филадельфия Флайерз
(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Дэйв Хэкстол
Вратари
Туукка Раск Стив Мэйсон 59:54
1-й период
02:02 Мэтт Белески
Брэндон Мэннинг 02:02
Радко Гудас 05:39
14:08 Брэндон Карло
14:25 Брэд Маршанд
Трэвис Конекны 17:06
18:38 Давид Пастрняк (П. Бержерон)
2-й период
Джордан Уил (У. Симмондс, К. Жиру) 21:27
Джордан Уил 36:49
3-й период
59:54 Дрю Стэффорд (Кев. Миллер)
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Стэффорд (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз), С. Мэйсон (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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