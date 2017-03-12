«Бостон» обыграл «Филадельфию» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (39-я минута) и Дрю Стэффорд (60). У проигравших отличился Джордан Уил (22).
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает седьмое место, набрав в 68 матчах 78 очков. «Филадельфия» с 70 очками после 67 игр идет 11-й.
«Бостон» в следующем матче в гостях сыграет с «Ванкувером», «Филадельфия» на своем льду примет «Коламбус». Обе встречи пройдут 14 марта.
|11.03.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|2:1
|Филадельфия Флайерз
|(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Туукка Раск
|Стив Мэйсон 59:54
|1-й период
|02:02
|Мэтт Белески
|Брэндон Мэннинг
|02:02
|Радко Гудас
|05:39
|14:08
|Брэндон Карло
|14:25
|Брэд Маршанд
|Трэвис Конекны
|17:06
|18:38
|Давид Пастрняк (П. Бержерон)
|2-й период
|Джордан Уил (У. Симмондс, К. Жиру)
|21:27
|Джордан Уил
|36:49
|3-й период
|59:54
|Дрю Стэффорд (Кев. Миллер)
Статистика
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Д. Стэффорд (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз), С. Мэйсон (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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