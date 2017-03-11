Иван Барбашёв вернётся в состав «Сент-Луиса» в матче с «Айлендерс»
Нападающий Иван Барбашёв вернётся в состав «Сент-Луис Блюз» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба.
Россиянин займёт место Йори Лехтеря в центре третьего звена и сыграет с Дмитрием Яшкиным и Магнусом Пяаярви.
Барбашёв начинал текущий сезон в АХЛ, но в конце января был вызван в основную команду, где провёл 14 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Последний раз он выходил на лёд 3 марта.
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