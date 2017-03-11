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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29040571/
11 марта 2017, 10:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Питтсбурга» Флери признан первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Флери отразил 40 из 42 бросков в победном матче с «Эдмонтоном» (3:2 Б).

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, который забросил две шайбы и сделал одну передачу в победной игре против «Флориды» (7:4).

Тройку лучших замкнул форвард «Детройта» Томаш Татар, набравший 3 очка (2 шайбы и передача) в матче с «Чикаго» (4:2).

Питтсбург Пингвинз
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