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11 марта 2017, 10:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» победил «Эдмонтон» по буллитам, Малкин забросил шайбу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» выиграл у «Эдмонтона» в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2. Увеличить
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В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Давид Дешарне (25-я минута), Коннор Макдэвид (53). У «Питтсбурга» отличились Ник Бонино (6) и Евгений Малкин (18), набравший 71-е очко в сезоне (32 шайбы + 39 передач).

Победный буллит на счету Фила Кессела.

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Эдмонтон» идет пятым на Западе.

Следующий матч «Питтсбург» проведет против «Ванкувера» 12 марта. «Эдмонтон» сыграет дома против «Монреаля» 13 марта.

11.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 2:3 Б Питтсбург Пингвинз
(0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Майк Салливан
Вратари
Кэм Тэлбот Марк-Андре Флери
1-й период
Ник Бонино (С. Уилсон, Джаст. Шульц) 05:42
Евгений Малкин 17:25
19:55 Адам Ларссон
2-й период
24:55 Давид Деарне (З. Кассиан, К. Расселл)
Джастин Шульц 38:42
3-й период
Чад Руведел 50:56
52:45 Коннор Макдэвид (М. Лучич, Л. Драйзайтль)
Овертайм
62:31 Джордан Эберле
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Кессел
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
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