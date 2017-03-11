«Питтсбург» победил «Эдмонтон» по буллитам, Малкин забросил шайбу
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» выиграл у «Эдмонтона» в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Давид Дешарне (25-я минута), Коннор Макдэвид (53). У «Питтсбурга» отличились Ник Бонино (6) и Евгений Малкин (18), набравший 71-е очко в сезоне (32 шайбы + 39 передач).
Победный буллит на счету Фила Кессела.
«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Эдмонтон» идет пятым на Западе.
Следующий матч «Питтсбург» проведет против «Ванкувера» 12 марта. «Эдмонтон» сыграет дома против «Монреаля» 13 марта.
|11.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|2:3 Б
|Питтсбург Пингвинз
|(0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Майк Салливан
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Ник Бонино (С. Уилсон, Джаст. Шульц)
|05:42
|Евгений Малкин
|17:25
|19:55
|Адам Ларссон
|2-й период
|24:55
|Давид Деарне (З. Кассиан, К. Расселл)
|Джастин Шульц
|38:42
|3-й период
|Чад Руведел
|50:56
|52:45
|Коннор Макдэвид (М. Лучич, Л. Драйзайтль)
|Овертайм
|62:31
|Джордан Эберле
Серия буллитов - победный бросок
|Ф. Кессел
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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