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11 марта 2017, 10:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Анахайм» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне и отметился результативной передачей.

25-летний российский нападающий Сент-Луиса стал 10-м игроком в истории клуба сумевшим забросить не менее 30 шайб в трех регулярных сезонах подряд. Увеличить
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Тарасенко открыл счет в матче уже на 12-й секунде, кроме того, у «Сент-Луиса» отличились Райан Ривз (25-я минута), Пол Штясны (41) и Джоэль Эдмундсон (60). В составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелл (12), Крис Вагнер (19) и Якуб Сильферберг (50).

25-летний Тарасенко забросил 30-ю шайбу и отдал 29-ю передачу в сезоне, набрав 59 очков в 66 матчах. Тарасенко стал 10-м игроком в истории «Сент-Луиса», которому удалось забросить не менее 30 шайб в трех подряд регулярных чемпионатах НХЛ. Тарасенко провел на льду 16 минут, нанес четыре броска и заблокировал один бросок соперников.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Анахайм» идет на четвертой строчке на Западе, имея в активе 80 очков после 68 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Сент- Луис» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», на следующий день «Анахайм» на своей площадке сыграет против «Вашингтона».

11.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 4:3 Анахайм Дакс
(1:2, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Йео Рэнди Карлайл
Вратари
Джейк Аллен Джон Гибсон 59:40
1-й период
00:12 Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Дж. Боумистер)
Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, С. Ватанен) 11:59
Хампус Линдхольм 13:30
Крис Вагнер (Дж. Болл, К. Фаулер) 18:12
2-й период
24:17 Райан Ривз (Дж. Шворц, П. Штястны)
26:04 Скотти Апшолл
Кевин Бекса 33:16
3-й период
40:25 Пол Штястны (В. Тарасенко, А. Пьетранджело)
44:36 Райан Ривз
47:38
Якоб Сильверберг (Р. Ракелль, К. Бекса) 49:24
59:40 Джоэль Эдмундсон (Р. Бортуццо)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Эдмундсон (Сент-Луис Блюз), П. Штястны (Сент-Луис Блюз), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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