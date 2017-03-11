«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне

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Тарасенко открыл счет в матче уже на 12-й секунде, кроме того, у «Сент-Луиса» отличились Райан Ривз (25-я минута), Пол Штясны (41) и Джоэль Эдмундсон (60). В составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелл (12), Крис Вагнер (19) и Якуб Сильферберг (50).

25-летний Тарасенко забросил 30-ю шайбу и отдал 29-ю передачу в сезоне, набрав 59 очков в 66 матчах. Тарасенко стал 10-м игроком в истории «Сент-Луиса», которому удалось забросить не менее 30 шайб в трех подряд регулярных чемпионатах НХЛ. Тарасенко провел на льду 16 минут, нанес четыре броска и заблокировал один бросок соперников.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Анахайм» идет на четвертой строчке на Западе, имея в активе 80 очков после 68 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Сент- Луис» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», на следующий день «Анахайм» на своей площадке сыграет против «Вашингтона».