Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Детройту» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 21-й в сезоне.
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Панарин отличился на 5-й минуте первого периода с передачи Артема Анисимова. В составе «Чикаго» также отличился Тревор ван Римсдик (40). У «Детройта» две шайбы забросил Томаш Татар (36, 56), еще по голу забили Ксавье Уэлле (17) и Андреас Атанасиу (20).
Эта шайба стала 21-й для Панарина в текущем чемпионате НХЛ. Всего на его счету теперь 59 очков (21 шайба + 38 передач) в 67 матчах сезона-2016/17.
Другой российский форвард «Чикаго» Анисимов отметился 22-й результативной передачей в сезоне и набрал 44-е очко (22+22) в 62 матчах.
«Чикаго» проиграл второй матч кряду после 7-матчевой победной серии. «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 89 очков после 67 игр. «Детройт» идет 15-м на Востоке, набрав 63 очка в 66 матчах.
В следующем матче в ночь на понедельние «Чикаго» на своей площадке сыграет против «Миннесоты», в тот же день «Детройт» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Алексей Марченко отметился дебютным голом в составе новой команды, забросив в ворота бывшего клуба.