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11 марта 2017, 10:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Детройту» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 21-й в сезоне.

Чикаго уступил со счетом 2:4. Увеличить
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Панарин отличился на 5-й минуте первого периода с передачи Артема Анисимова. В составе «Чикаго» также отличился Тревор ван Римсдик (40). У «Детройта» две шайбы забросил Томаш Татар (36, 56), еще по голу забили Ксавье Уэлле (17) и Андреас Атанасиу (20).

Эта шайба стала 21-й для Панарина в текущем чемпионате НХЛ. Всего на его счету теперь 59 очков (21 шайба + 38 передач) в 67 матчах сезона-2016/17.

Другой российский форвард «Чикаго» Анисимов отметился 22-й результативной передачей в сезоне и набрал 44-е очко (22+22) в 62 матчах.

«Чикаго» проиграл второй матч кряду после 7-матчевой победной серии. «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 89 очков после 67 игр. «Детройт» идет 15-м на Востоке, набрав 63 очка в 66 матчах.

В следующем матче в ночь на понедельние «Чикаго» на своей площадке сыграет против «Миннесоты», в тот же день «Детройт» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

11.03.2017 03:30 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 4:2 Чикаго Блэкхокс
(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джоэль Кенневилль
Вратари
Джимми Ховард Кори Кроуфорд 58:27 (К. Кроуфорд 59:41)
1-й период
Артемий Панарин (П. Кейн, А. Анисимов) 04:23
Михал Розивал 09:09
15:14 Джастин Абделькадер
15:14 Джастин Абделькадер
Тревор ван Римсдайк 15:14
Тревор ван Римсдайк 15:14
Тревор ван Римсдайк 15:14
16:25 Ксавье Улле (Г. Нюквист, Д. Ларкин)
19:52 Андреас Атанасиу (Н. Дженсен, Т. Татар)
2-й период
23:17 Люк Гленденинг
30:45 Андреас Атанасиу
35:17 Томаш Татар (Г. Нюквист, Х. Зеттерберг)
Тревор ван Римсдайк (Мар. Хосса) 39:15
3-й период
Брент Сибрук 49:19
55:31 Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Г. Нюквист)
Джонатан Тэйвз 56:34
Статистика
11 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Т. Татар (Детройт Ред Уингз), Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
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Дебютный гол Марченко помог «Торонто» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Алексей Марченко отметился дебютным голом в составе новой команды, забросив в ворота бывшего клуба.
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