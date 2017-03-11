Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ

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Панарин отличился на 5-й минуте первого периода с передачи Артема Анисимова. В составе «Чикаго» также отличился Тревор ван Римсдик (40). У «Детройта» две шайбы забросил Томаш Татар (36, 56), еще по голу забили Ксавье Уэлле (17) и Андреас Атанасиу (20).

Эта шайба стала 21-й для Панарина в текущем чемпионате НХЛ. Всего на его счету теперь 59 очков (21 шайба + 38 передач) в 67 матчах сезона-2016/17.

Другой российский форвард «Чикаго» Анисимов отметился 22-й результативной передачей в сезоне и набрал 44-е очко (22+22) в 62 матчах.

«Чикаго» проиграл второй матч кряду после 7-матчевой победной серии. «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 89 очков после 67 игр. «Детройт» идет 15-м на Востоке, набрав 63 очка в 66 матчах.

В следующем матче в ночь на понедельние «Чикаго» на своей площадке сыграет против «Миннесоты», в тот же день «Детройт» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».