«Коламбус» победил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков

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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Дэвид Савар (7-я минута), Ник Фолиньо (18), Сэм Ганье (39) и Боон Дженнер (55). У «Баффало» отличились Эван Родригес (3), Джош Горджес (25) и Расмус Ристолайнен (46).

Бобровский отразил 29 из 32 бросков по воротам и одержал 36-ю победу в 53 матчах текущего чемпионата.

«Коламбус» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка в 66 матчах. «Баффало» занимает 13-ю строчку, имея в активе 66 очков после 68 игр.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» снова сыграет с «Баффало», но уже на площадке соперника.