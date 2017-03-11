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11 марта 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Коламбус» победил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Баффало» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

<em>МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. </em><span class=error>Коламбус</span> победил <span class=error>Баффало</span> со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский голкипер гостей Сергей <span class=error>Бобровский</span> отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Увеличить
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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Дэвид Савар (7-я минута), Ник Фолиньо (18), Сэм Ганье (39) и Боон Дженнер (55). У «Баффало» отличились Эван Родригес (3), Джош Горджес (25) и Расмус Ристолайнен (46).

Бобровский отразил 29 из 32 бросков по воротам и одержал 36-ю победу в 53 матчах текущего чемпионата.

«Коламбус» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка в 66 матчах. «Баффало» занимает 13-ю строчку, имея в активе 66 очков после 68 игр.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» снова сыграет с «Баффало», но уже на площадке соперника.

11.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 4:3 Баффало Сэйбрз
(2:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Джон Торторелла Дэн Билсма
Вратари
Сергей Бобровский Робин Ленер 58:28
1-й период
Эван Родригес (Н. Делорье) 02:50
06:09 Дэвид Савар (Б. Дубински)
Тайлер Эннис 15:33
17:05 Ник Фолиньо (А. Веннберг, З. Веренски)
2-й период
Джош Горджес (М. Мулсон, С. Райнхарт) 24:56
26:19 Дэвид Савар
Джастин Фолк 36:31
38:28 Сэм Ганье (С. Джонс, Дж. Джонсон)
3-й период
Расмус Ристолайнен (Дж. Маккейб, М. Фолиньо) 45:57
Расмус Ристолайнен 50:46
54:53 Бун Дженнер (К. Аткинсон)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), Сэм Ганье (Коламбус Блю Джэкетс), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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Новости НХЛ

Российский голкипер Бобровский отыграл третий матч «на ноль» в НХЛ

Российский голкипер Бобровский отыграл третий матч «на ноль» в НХЛ

Бобровский переписывает рекорды «Коламбуса» и намерен продолжать это, Тарасенко огорчает самого победоносного вратаря НХЛ, Бучневич расстреливает пустые ворота, Марченко забивает бывшим, а дебютный гол «человека мира» из «Айлендерс» могут праздновать не только в Нью-Йорке, но и в Канаде, России, Швеции, Гонконге, Чили и даже на Ямайке.
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