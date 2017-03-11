«Коламбус» победил «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Баффало» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Дэвид Савар (7-я минута), Ник Фолиньо (18), Сэм Ганье (39) и Боон Дженнер (55). У «Баффало» отличились Эван Родригес (3), Джош Горджес (25) и Расмус Ристолайнен (46).
Бобровский отразил 29 из 32 бросков по воротам и одержал 36-ю победу в 53 матчах текущего чемпионата.
«Коламбус» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка в 66 матчах. «Баффало» занимает 13-ю строчку, имея в активе 66 очков после 68 игр.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» снова сыграет с «Баффало», но уже на площадке соперника.
|11.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|4:3
|Баффало Сэйбрз
|(2:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дэн Билсма
Вратари
|Сергей Бобровский
|Робин Ленер 58:28
|1-й период
|Эван Родригес (Н. Делорье)
|02:50
|06:09
|Дэвид Савар (Б. Дубински)
|Тайлер Эннис
|15:33
|17:05
|Ник Фолиньо (А. Веннберг, З. Веренски)
|2-й период
|Джош Горджес (М. Мулсон, С. Райнхарт)
|24:56
|26:19
|Дэвид Савар
|Джастин Фолк
|36:31
|38:28
|Сэм Ганье (С. Джонс, Дж. Джонсон)
|3-й период
|Расмус Ристолайнен (Дж. Маккейб, М. Фолиньо)
|45:57
|Расмус Ристолайнен
|50:46
|54:53
|Бун Дженнер (К. Аткинсон)
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), Сэм Ганье (Коламбус Блю Джэкетс), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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