Статую Горди Хоу открыли в Зале хоккейной славы в Торонто

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Скульптура высотой 2,4 метра установлена на входе в Зал славы. На церемонии открытия присутствовали сыновья хоккеиста Марк и Марти Хоу.

Хоу скончался в своем доме в американском штате Огайо, после чего был кремирован. Прах легенды мирового хоккея, а также его жены Коллин, был захоронен 25 сентября около спортивной арены SaskTel Centre («СаскТел Сентр») у подножия статуи самому Хоу в родном городе Саскатун (провинция Саскачеван, Канада).

Горди Хоу скончался 10 июня этого года на 89-м году жизни. В конце 2014 года он перенес несколько инсультов. После этого половина его тела оказалась парализованной.

«Мистер Хоккей» и его карьера.

Хоу, за свою великолепную игру получивший прозвище «Мистер Хоккей», является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1950, 1952, 1954, 1955). Шесть раз он получал «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас).

Канадец является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей в регулярных чемпионатах (1767), сезонов в лиге (26, делит с Крисом Челиосом), участий в «Матчах всех звезд» (23). Также Хоу является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). Он занимает четвертое место в истории лиги по количеству очков (1850), второе — по шайбам (801), девятое — по передачам (1049).

В общей сложности Хоу выступал на высшем уровне на протяжении 35 лет. В его честь назван «хет-трик Горди Хоу», когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке. Легендарный хоккеист продолжал профессиональную карьеру до 52 лет, а в возрасте 69 лет вернулся на лед и провел три матча в составе клуба Интернациональной хоккейной лиги (ИХЛ) «Детройт Вайперз».