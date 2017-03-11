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11 марта 2017, 0:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Калгари» Годро и защитник «Кингз» Маззин оштрафованы за симуляцию

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро и защитник «Лос-Анджелес Кингз» Джейк Маззин оштрафованы на $ 2 тысячи за симуляцию, сообщается на официальном сайте НХЛ. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.

По правилам НХЛ за первое подобное нарушение в сезоне игрок получает предупреждение, за второе штрафуется на $ 2 тысячи, за третье — на $ 3 тысячи, за пятое и последующие нарушения он будет обязан заплатить по $ 5 тысяч.

Годро было вынесено предупреждение за «нырок» в матче с «Ванкувер Кэнакс», который состоялся 23 декабря, Маззину — за симуляцию в матче с «Филадельфией Флайерз» от 14 октября. Следующее нарушение Годро совершил 5 марта в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», Маззин — 4 марта в игре в «Ванкувер Кэнакс».

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