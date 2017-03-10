Третьяк: Решение вопроса по участию игроков НХЛ к ОИ-2018 затягивается
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новой информации по ситуации с возможным приездом игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры 2018 года нет. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Пока неизвестно, когда НХЛ примет решение по участию своих хоккеистов на Олимпиаде. Ранее комиссар лиги Гари Беттмэн сообщил, что лига пока ориентируется на календарь следующего сезона, в котором не будет перерыва на олимпийский хоккейный турнир в феврале.
«По ситуации с НХЛ и ее игроками пока ничего нового нет.
На этой неделе в Швейцарии прошел совет Международной федерации хоккея, на котором обсуждалось, в том числе, и изменение в правилах.
«Это обсуждается, наша комиссия спортсменов тоже внесла свои изменения. Такие, к примеру, чтобы за воротами вратарь не останавливал шайбу. Что касается требования тренерами просмотра момента, то разговоры идут: с одной стороны видео надо смотреть, а с другой, как я выступил, это будет задерживать игру. Нужно найти золотую середину: и телевизионное время дорогое, и люди устают», — отметил Третьяк.
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