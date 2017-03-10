Третьяк: Решение вопроса по участию игроков НХЛ к ОИ-2018 затягивается

Пока неизвестно, когда НХЛ примет решение по участию своих хоккеистов на Олимпиаде. Ранее комиссар лиги Гари Беттмэн сообщил, что лига пока ориентируется на календарь следующего сезона, в котором не будет перерыва на олимпийский хоккейный турнир в феврале.

«По ситуации с НХЛ и ее игроками пока ничего нового нет. По-моему, они пока решают вопрос с профсоюзом. Мы все готовы, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в Нью-Йорк приезжал на переговоры, — сказал Третьяк. — Все затягивается, ничего конкретного не было сказано».

На этой неделе в Швейцарии прошел совет Международной федерации хоккея, на котором обсуждалось, в том числе, и изменение в правилах.

«Это обсуждается, наша комиссия спортсменов тоже внесла свои изменения. Такие, к примеру, чтобы за воротами вратарь не останавливал шайбу. Что касается требования тренерами просмотра момента, то разговоры идут: с одной стороны видео надо смотреть, а с другой, как я выступил, это будет задерживать игру. Нужно найти золотую середину: и телевизионное время дорогое, и люди устают», — отметил Третьяк.