Защитник «Виннипега» Энстрём выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения

Энстрём получил травму в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:7) после хита нападающего соперника Тома Сестито. Сестито был удалён до конца матча, а по итогам встречи ему выписали дисквалификацию на четыре матча.



В текущем сезоне шведский защитник провёл 60 матчей, набрав 14 (1+13) очков и заработал показатель полезности «-7».