Защитник «Виннипега» Энстрём выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения
Защитник «Виннипег Джетс» Тобиас Энстрём выбыл на неопределённый период с сотрясением мозга. Об этом сообщает TSN со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.
Энстрём получил травму в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:7) после хита нападающего соперника Тома Сестито. Сестито был удалён до конца матча, а по итогам встречи ему выписали дисквалификацию на четыре матча.
В текущем сезоне шведский защитник провёл 60 матчей, набрав 14 (1+13) очков и заработал показатель полезности «-7».
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