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10 марта 2017, 20:25 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Якуб Ворачек: Посмотрим, как НХЛ остановит Овечкина, рвущегося на Олимпиаду

Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек недоволен тем, что игроки НХЛ могут пропустить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Нападающий Филадельфии <span class=error>Якуб</span> <span class=error>Ворачек</span> недоволен тем что игроки <span class=error>НХЛ</span> могут пропустить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Увеличить
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— Это просто глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем на Игры. Никто не хочет, чтобы он туда ехал. А игроки хотят поехать.

Это Олимпиада. Это не только вопрос бизнеса. Ты хочешь быть частью Игр, и, поверьте, хоккеисты хотят туда поехать. А те, кто не попадет в сборные, получат неделю отдыха. Если у тебя есть синяки и травмы, будет время их подлечить. Я гарантирую, все игроки хотят на Олимпиаду. И я посмотрю на то, как НХЛ будет останавливать Овечкина, других русских игроков. Попробуйте им сказать, что они не имеют права ехать, — заявил Ворачек.

Напомним, игроки НХЛ принимают участие в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (2002, 2010, 2014), и по разу — чехи (1998) и шведы (2006).

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